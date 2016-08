Von Hans Nikolussi

Lechtal, Tannheimer Tal – Den Anwohnern der „Biker-Strecke“ zwischen Schattwald und Imst, Namlos und Berwang inklusive, reicht es. Die Lärmbelästigung an Wochenenden und Feiertagen durch Motorradlärm hat ein Maß angenommen, das nicht mehr toleriert wird. Sie haben die „Schnauze voll“. Die vage Auskunft der Behörde, dass man da rechtlich nichts machen könne, stößt den geplagten Anrainern sauer auf. Der Weißenbacher Karl-Heinz Pohler sieht durchaus Möglichkeiten gesetzlicher Natur und zweifelt am guten Willen der Behörden. Er zitiert aus den Bestimmungen zur Straßenverkehrsordnung aus dem Jahre 1960: „… hat die Behörde für Fernhaltung von Gefahren oder Belästigungen, insbesondere durch Lärm …, zum Schutz der Bevölkerung oder der Umwelt … durch Verordnungen für bestimmte Gebiete, Straßen oder Straßenstrecken für alle oder bestimmte Fahrzeugarten dauernde oder zeitweise Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote zu erlassen“. Das müsste laut Pohler doch Rechtssicherheit genug bieten, den Anwohnern zu helfen. Die laut Bezirkshauptmannschaft höchstgerichtliche Feststellung, dass derartige Maßnahmen nicht nur „zweckmäßig“ sondern eben auch „erforderlich“ sein müssten, sei doch wirklich erfüllt, meint Pohler verständnislos. Er verweist auch auf Deutschland, wo in bestimmten Gebieten Verbote und Beschränkungen üblich seien.

„Ein Frühstück auf dem Balkon am Wochenende gleicht dem Besuch einer Rennstrecke bei einem Motorrad-Grand-Prix. Die heulenden Maschinen am Gaichtpass, wo nach jeder Kurve extrem beschleunigt wird, sind wirklich ein Gräuel und schüren die Aggressionen der Bevölkerung gegen die Zweiradsportler“, meint ein Nachbar Pohlers, der sich vorstellen kann, mit Tonaufzeichnungen und einer „anständigen Lautsprecheranlage“ am Landhausplatz in Innsbruck aufzumarschieren und dort die Beamtenschaft und den Landeshauptmann mit jener Beschallung zu „beglücken“, die er zu erdulden hat.

Nicht nur der Unmut der Anrainer nimmt zu, auch elf Bürgermeister zeigen sich solidarisch und fordern unisono wirksame Maßnahmen.

Die Problematik „Naturparkregion und Bikerstrecke“ bringt Heiner Ginther, Natur­parkobmann und Bürgermeister von Elmen, auf den Punkt: „Über kurz oder lang werden wir uns im Naturpark überlegen müssen, wo wir hinwollen. Motorradverkehr und Lechwegwandern wird nicht möglich sein. Gerade der boomende sanfte Tourismus im Gebiet, wofür viel öffentliches Geld eingesetzt wurde und von privater Seite große Investitionen getätigt wurden, leidet extrem. Der Naturliebhaber will in seinem Urlaub nicht vom Bikerlärm belästigt werden.“

Davon weiß auch Hotelier Peter Zotz aus Haller ein Lied zu singen: „Wenn’s nicht zum Weinen wäre, könnte man über die Kritik eines Gastes ja lachen, der da meinte, er habe doch Ferien im schönsten Hochtal Europas gebucht, nun fühle er sich wie am Nürburg- oder Hockenheimring. Da fehlen einem dann wirklich die Argumente und man muss ihm Recht geben.“ Das können viele Beobachter der Szene, vor allem in Weißenbach, nur bestätigen. Immer wieder gebe es „Verrückte“, meinen sie, und bringen als Beispiel jene Biker aus dem Allgäu und Außerfern, die bei guter Witterung beinah täglich den Gaichtpass nach Feierabend zur Rennstrecke umfunktionieren. Von der Passhöhe bis zur Ortstafel und wieder zurück, fünf- bis sechsmal am Stück, strapazieren sie mit ihren „hochgezüchteten“ Rennmaschinen die blank­liegenden Nerven der Orts­bewohner.

Der Unmut der Bevölkerung richtet sich aber nicht generell gegen alle Motorradfahrer. Der überwiegende Teil der Zweiradenthusiasten sei vorschriftsmäßig unterwegs, ihr Lärmausstoß füge sich mehr oder weniger „harmonisch“ in den üblichen Verkehrslärm ein. „Die Diskussion sollte jetzt aber angegangen werden, denn es gibt sehr viele Gäste, die zu uns kommen, weil wir mit Schlagwörtern wie Ruhe, Natur und Entspannung werben. Die fühlen sich gepflanzt, wenn es hier zugeht wie an einer Rennstrecke“, meint „Bluatschink“ Toni Knittel.

Viel „Sprengstoff“ also, und nicht weiter verwunderlich, dass sich Initiativen entwickeln, die sich nicht mehr länger hinhalten lassen wollen. Die einhellige Meinung: „Eine kleine Minderheit, die eine große Mehrheit sozusagen tyrannisiert, ist zutiefst undemokratisch. Das erfordert das Eingreifen von Politik und Exekutive.“