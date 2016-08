Karlsruhe – Zwei Busfahrer sind vier Tage ununterbrochen zwischen dem Kosovo und Köln hin- und hergefahren. Die Polizei zog sie in Karlsruhe aus dem Verkehr, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Die 53 und 56 Jahre alten Männer hätten in Karlsruhe nur gehalten, um Passagiere aufzunehmen. Der Bus einer Linienstrecke war aus Köln gekommen und sollte sofort ins Kosovo weiterfahren.

Seit vier Tagen seien die beiden die rund 2.000 Kilometer lange Strecke ohne Pausen schon im Pendelverkehr gefahren, wie aus den Papieren der Männer hervorging. Die Polizei stoppte die Tour. Der Busunternehmer sei mehrfach mit Verstößen aufgefallen - auf ihn kommt nach Angaben der Beamten eine Strafe von 4.000 Euro zu. Eine weitere Geldstrafe sei nach einer Prüfung des Bundesamts für Güterverkehr möglich. (APA/dpa)