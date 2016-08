Von Harald Angerer

Kitzbühel – Sie ist die Hauptverkehrsader durch den Bezirk Kitzbühel – die Pass-Thurn-Bundesstraße. Schon jetzt gibt es zu Stoßzeiten immer wieder Staus durch Kitzbühel, das wird in den kommenden Monaten wohl noch schlimmer werden. Im Bereich Lebenberg bis Sportalm wird die St. Johanner Straße, wie die Pass Thurn Straße in Kitzbühel heißt, komplett saniert.

„Schon vor zwei Jahren war eine einfache Sanierung der Straße im Gespräch, aber nach einer Begutachtung war klar, dass der Zustand sehr schlecht ist und auch der Unterbau ausgetauscht werden muss“, erklärt Jürgen Wegscheider vom Baubezirksamt. Auch die Stadt Kitzbühel, die Stadtwerke und die A1 Telekom haben sich den Bauarbeiten angeschlossen. Dadurch muss die St. Johanner Straße auf einer Länge von 840 Metern komplett aufgegraben und saniert werden. Startschuss für die Bauarbeiten ist der kommende Montag.

„Das Problem, das wir in dem Bereich haben, ist, dass wir hier keine Parallelstruktur haben, wir können den Verkehr nicht lokal umleiten“, erklärt Wegscheider. Deshalb hat man in vielen Gesprächen mit der Stadt und der Bundespolizei eine möglichst verträgliche Lösung gesucht. „Es ist uns klar, dass es hier zu einer massiven Beeinträchtigung kommen wird, deshalb wollen wir die Bevölkerung vorab informieren“, schildert Kitzbühels Straßenreferent Hermann Huber. So wurden Speditionen im Vorfeld informiert, es wird schon ab Kirchbichl und Mittersill Hinweistafeln geben, die auf die Baustelle hinweisen, und auch bei der Abwicklung der Baustelle hat man sich etwas einfallen lassen.

„Wir wollen die Baulose so kurz wie möglich halten, nur etwa 150 Meter lang. Der Teil wird fertig gestellt und rückt dann weiter“, schildert Wegscheider. Der Verkehr wird händisch geregelt, von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und sogar samstags von 7 bis 15 Uhr. In den übrigen Zeiten wird eine intelligente Ampel zum Einsatz kommen, die das Verkehrsaufkommen berücksichtigt. „Zudem wird an der Ampel informiert, wie lange die Rotphase noch dauert“, schildert Wegscheider.

Die Baustelle wird die Autofahrer im Bezirk lange begleiten, die Fertigstellung ist erst im Juni 2017 geplant. „Wir planen die Arbeiten aber sogar bis Ende November anstatt üblicherweise bis Ende Oktober fortzuführen. Aber hier sind wir vom Wetter abhängig und danach beginnt in Kitzbühel die Wintersaison“, sagt Wegscheider.

Die Kosten werden mit 1,8 Millionen Euro beziffert, davon trägt 1,26 Millionen Euro das Land, die Stadt 360.000 Euro, die Stadtwerke 110.000 Euro und die A1 Telekom 70.000 Euro.

Eine weitere Baustelle wird in den nächsten Wochen auch in St. Johann für Probleme sorgen. Ebenfalls mit kommendem Montag beginnen die Sanierungsarbeiten zwischen der Höfinger Brücke und dem Hofer. Dauer: etwa sechs Wochen.