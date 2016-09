Von Helmut Wenzel

See – „Ich muss zum Gemeindeamt und zur Bank“, verriet ein einheimischer Fußgänger am Donnerstag im Dorfzentrum von See. Vergeblich hatte der gute Mann einen Zebrastreifen gesucht. Also musste er eine „Verkehrslücke“ auf der Silvrettastraße B 188 abwarten, um dann im Eilschritt die Fahrbahn zu queren. „Plötzlich sind da im Sommer alle Zebrastreifen weggefräst worden.“

Dramatisch hört sich die Augenzeugenschilderung einer älteren Bewohnerin an, die kürzlich von ihrem Schwiegersohn durch das Dorf begleitet wurde. „An diesem Vormittag war viel Verkehr in beiden Fahrtrichtungen“, schilderte die Frau. Sie habe befürchten müssen, nicht mehr über die Straße zu kommen. Als sie mitten auf der Fahrbahn war, habe ein Autofahrer gehupt und ihr „den Vogel“ gezeigt. Der Schwiegersohn habe daraufhin die Gemeinde und die Bezirkshauptmannschaft mit dem Vorfall konfrontiert. „Die Antworten waren unbefriedigend, der Bürgermeister kann offenbar nichts dafür. Jedenfalls ist die Erklärung, warum die Zebrastreifen auf der stark frequentierten Ortsdurchfahrt entfernt wurden, nicht nachvollziehbar“, resümierte der Betroffene.

„Die Abtragung ist im Sommer von der Bezirkshauptmannschaft veranlasst worden, aus Sicherheitsgründen“, schilderte Bürgermeister Toni Mallaun am Donnerstag. „Das ist für uns alle unverständlich. Aber anscheinend gibt es dazu eine österreichweite Verordnung.“ Die Struktur der Straße, Sichtverhältnisse, Busbuchten und Ähnliches würden gegen die Errichtung von Schutzwegen sprechen, sagte Mallaun.

Der Gemeinde sei das Manko jedenfalls ein Dorn im Auge, so der Bürgermeister. Der Gemeinderat habe einen Gutachter beauftragt, die Situation zu prüfen. „Wir unternehmen alles, um wieder einen Zebrastreifen zu bekommen“, hob der Bürgermeister hervor. „Am besten wäre eine Fußgängerampel. Wir werden prüfen, ob das machbar ist.“

Etwas anders wird die Angelegenheit in der Verkehrsabteilung der BH Landeck gesehen. Dort hieß es am Donnerstag, Schutzwege könnten nur unter bestimmten Voraussetzungen gemäß Tiroler Leitfaden und ÖNORM errichtet werden. So könne ein Schutzweg nur dann errichtet werden, wenn Gehsteige an beiden Straßenseiten vorhanden sind.

Zuständig für die Infrastrukturmaßnahmen sei die Gemeinde, war von der Behörde zu erfahren. Die „Mindestfrequenz“ im Umfeld des Schutzweges müsse bei 25 Fußgängern und 250 Fahrzeugen pro Stunde liegen. Die wichtigste Bestimmung betreffe die Beleuchtung – nur so genannte Überkopfbeleuchtung sei zulässig, damit der Autofahrer den Fußgänger bestmöglich wahrnehmen könne. Streng genommen würde fast kein Zebrastreifen bzw. Schutzweg im Bezirk diese Voraussetzungen erfüllen, außer in Zams und Landeck. In See habe die Gemeinde „nicht die nötigen Signale“ für den Bau von Schutzwegen gesetzt, um damit dem Tiroler Straßengesetz Genüge zu tun.