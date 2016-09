Von Sabine Strobl

Innsbruck – Verbesserungen im öffentlichen Verkehr kommen an. Laut dem diesjährigen Bahntest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), an dem über 16.000 Fahrgäste österreichweit teilnahmen, haben sich drei Viertel der Umsteiger von einem dichteren Bahnangebot und kürzeren Fahrzeiten überzeugen lassen. Jeder zweite Fahrgast gab an, dass er jetzt Strecken mit der Bahn fahre, die er früher mit dem Auto zurückgelegt habe. 84 Prozent der Fahrgäste finden, dass die nutzbare Zeit ein wichtiges Argument für das Bahnfahren sei. Sie wird fürs Musikhören, zum Lesen, Arbeiten oder Spielen mit den Kindern genutzt. „Heute mangelt es vielen an Zeit und damit hat Zeit einen großen Stellenwert“, erklärt dazu VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Trotzdem gibt es auch eine Rückwärtsbewegung zum Auto. 28 Prozent der Befragten meinten, dass sie heute Strecken mit dem Auto statt mit der Bahn zurücklegen. Wohnungs- oder Arbeitswechsel werden als Grund für den Umstieg zur Bahn als auch umgekehrt angeführt.

Was den Fahrgästen nicht gefällt? Schlechter Handyempfang und mangelnde Infos bei Fahrplanänderungen. Gefragt sind mehr Verbindungen in Randzeiten. Zum Handyempfang erklärt ÖBB-Sprecher René Zumtobel, dass mit den österreichischen Mobilfunkanbietern vereinbart wurde, gemeinsame Sendeanlagen zu errichten. „Dadurch wird das Bestandsnetz der Betreiber verdichtet, Versorgungslücken geschlossen und der Breitbanddienst ausgebaut.“ 70 Millionen Euro sollen für das „mobile Datennetz“ in den nächsten Jahren in die Hand genommen werden. Um auf den Kritikpunkt Unregelmäßigkeiten der Züge besser reagieren zu können, werden jetzt mobile Streifen mit eigenem Fahrzeug eingesetzt.

Die Motivation ist also da, öfter die Bahn zu benützen. Bessere Anschlüsse am Bahnhof, Park- und Radabstellplätze sind ein großes Thema, zumal einige Bahnhöfe recht abgelegen sind. Deshalb sollen laut Zumtobel auch Bahnhöfe mehr zu Verkehrsknoten mit Busanschluss ausgebaut werden. Das geschieht derzeit etwa in Kitzbühel. Potenzial für mehr Fahrgäste ist natürlich gegeben. Allerdings habe der Kauf von zusätzlichen Zügen einen Vorlauf von zwei Jahren.

Indessen warten schon viele Bahn- und Busfahrer auf das Tiroler Jahresticket. Wie es von Paul Aigner aus dem Büro von Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe heißt, sind die „Verhandlungen in der Zielgeraden“. Das VVT-Jahresticket soll unter 400 Euro für die Region und 500 Euro für ganz Tirol kosten. Das Frühjahr 2017 ist für die Einführung angepeilt. Jetzt häufen sich die Anfragen, ob das teurere alte Jahresticket noch gekauft werden solle. Das Verkehrsressort verspricht jetzt eine unbürokratische Lösung: Wer sein Jahresticket kauft, bekommt nach Einführung des neuen Tickets „den Bonus durch die günstigeren Tarife zurücküberwiesen“.