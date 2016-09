Kufstein – Ab Mitte September kommt es zu Verkehrsbehinderungen an der B 173 Eibergstraße im Bereich Kufstein am Beginn der Eibergschlucht. Verantwortlich dafür ist die notwendige Generalsanierung des Eiberg-Kreisverkehrs, welcher aus Gründen der Verkehrssicherheit im Zuge der Sanierung auch umgebaut wird. „Der Kreisverkehr erhält einen zusätzlichen Fahrstreifen, um den Verkehr, der von der A 12 Inntal Autobahn kommt und in Richtung Söll weiterführt, effizienter abwickeln zu können“, erklärt LHStv. Josef Geisler. Die Kosten für den verkehrssicheren Umbau der Kreisverkehrsanlage von 400.000 Euro trägt das Land Tirol. Geisler erwartet sich in Zukunft eine deutlich bessere Verkehrsabwicklung.

Die Hauptarbeiten am Kreisverkehr finden ab Mitte September bis voraussichtlich Mitte November 2016 statt. Der Verkehr von und zur Inntal Autobahn wird an einer zweispurigen Baustraße am Kreisverkehr vorbeigeleitet.

Der Verkehr von der B 173 Eibergstraße in das Stadtzentrum von Kufstein wird über die beiden anschließenden Kreisverkehre und die B 171 Tiroler Straße umgeleitet. Zur Vermeidung von nicht gewünschtem Umwegverkehr wird als Begleitmaßnahme die Endacher Straße zum Krankenhaus stadteinwärts in das Zentrum von Kufstein gesperrt. (TT)