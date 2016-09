St. Johann i. T. – Auch in St. Johann müssen die Autofahrer nun mit Staus rechnen. Ab 12. September werden Straßenerneuerungen auf der Loferer Straße B178 durchgeführt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober und werden ab der Firma Forstinger unter der Unterflurtrasse bis zum Supermarkt Hofer durchgeführt. Der Verkehr wird in dieser Zeit von Verkehrsposten bzw. über eine Ampelanlage einspurig geregelt, was zu Wartezeiten führen kann. Das Land Tirol nimmt dafür 340.000 Euro in die Hand.

Die Arbeiten werden in drei Bauphasen aufgeteilt. Die Bauphase 1 umfasst den Abschnitt vom Supermarkt bis zum Beginn der Rampe Unterflurtrasse. Die Arbeiten beginnen am 12. September und enden zehn Tage später. Der Verkehr auf der Loferer Straße wird im Abschnitt Fa. Hofer bis zum Beginn des Rampenbereichs der Unterflurtrasse einspurig mittels händischer Regelung bzw. mittels Ampelregelung geführt.

Die Zufahrt von der B178 Loferer Straße in die Gemeindestraße „Birkenstraße“ wird für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Die Birkenstraße ist in diesem Zeitraum über die Kaiserstraße und die Gasteigerstraße erreichbar. Am Wochenende finden keine Bauarbeiten statt und die B178 Loferer Straße wird komplett zweispurig im Baustellenbereich befahrbar sein.

Die Bauphase zwei umfasst die komplette Unterflurtrasse und dauert von 22. September bis 30. September. Der Verkehr der B178 Loferer Straße wird in beiden Fahrtrichtungen oberhalb der Unterflurtrasse über die zwei Kreisverkehre geleitet, wie dies im Revisionsfall der Unterführung mehrfach schon der Fall war. Zuletzt wird der Abschnitt zwischen Rampe Unterflurtrasse bis zur Tankstelle bzw. Firma Forstinger gebaut. Die Bauarbeiten sollen am 14. Oktober abgeschlossen sein.

Der Verkehr auf der Loferer Straße wird im Abschnitt Fa. Forstinger bis zum Beginn des Rampenbereichs der Unterflurtrasse einspurig mittels händischer Regelung bzw. mittels Ampelregelung geführt. Die Busse fahren wie gewohnt vom Steinlechnerplatz zum Bahnhof über den Knoten Nord. Mit Verspätungen ist zu rechnen. (TT)