Wien/Innsbruck – Die Autofahrerklubs ARBÖ und ÖAMTC rechnen erneut mit einem intensiven Reisewochenende. Neben Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg enden auch in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien. Staus seien daher „wie jedes Jahr vorprogrammiert“.

Die Hotspots sind laut ARBÖ ähnlich wie auch schon am vergangenen Wochenende: Wartezeiten drohen ab den Morgenstunden bei den Stadteinfahrten und auf den Transitrouten in Westösterreich. Hot-Spots sind erneut die Hauptverkehrsverbindungen wie die Brennerautobahn (A13), die Fernpassstraße (B179), die Inntalautobahn (A12), die Tauernautobahn (A10), aber auch die Karawankenautobahn (A11). Zusätzlich wird noch die Tunnelkette Klaus auf der Pyhrnautobahn (A9) zum Nadelöhr.

Lange Grenzwartezeiten

Auch an den Grenzen werden dem ARBÖ zufolge lange Verzögerungen auf die Verkehrsteilnehmer zukommen. Bei der Ausreise aus Österreich in Richtung Deutschland sind Wartezeiten am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Tirol, im oberösterreichischen Suben und am Salzburger Walserberg sehr wahrscheinlich. Bei der Einreise nach Österreich wird es bis in den Nachmittag hinein auf den Autobahnen vor dem Karawankentunnel und Spielfeld aus Slowenien, aber auch am Grenzübertritt Nickelsdorf im Burgenland von Ungarn kommend stundenlange Anhaltungen aufgrund der polizeilichen Grenzkontrollen geben. (APA)