Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Geht es nach dem Regionalmanager-West der ÖBB-Postbus GmbH, Wolfram Gehri, dann könnten bereits 2017 fahrerlose Busse im Probebetrieb auf Tirols Straßen unterwegs sein. Eine entsprechende Initiative kündigte Gehri gestern im Rahmen einer Pressekonferenz anlässlich der Verleihung des VCÖ-Mobilitätspreises in Innsbruck an. Als Vorbild für die Realisierung des Vorhabens würden Projekte in Frankreich und in der Schweiz dienen, wo autonome Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkehr erfolgreich getestet würden. Er habe sich unlängst mit den Konzepten vertraut gemacht und denke Ähnliches für Tirol an.

In der Schweizer Stadt Sitten schickt die PostAuto AG fünf Meter lange elektrisch angetriebene Roboterbusse mit maximal 20 Stundenkilometern durch die Straßen des Walliser Hauptortes. Von Dezember 2015 bis Frühling 2016 wurden die Fahrzeuge auf einem abgesperrten Privatareal getestet, seit Juni sind die autonomen Shuttles – dank einer behördlichen Sonderbewilligung – auf dem öffentlichen Straßennetz unterwegs. Noch ist zur Sicherheit ein Angestellter mit an Bord, der im Bedarfsfall eingreifen kann.

Für den Testbetrieb der selbstfahrenden Elektro-Busse in Tirol müssen allerdings die gesetzlichen Bedingungen angepasst werden. Über die notwendigen Änderungen der Straßenverkehrsordnung und des Kraftfahrgesetzes will Gehri in den kommenden Wochen mit Mobilitätslandesrätin LHStv. Ingrid Felipe Gespräche aufnehmen.