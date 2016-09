Schwaz – Nur noch ein graues Abbild des ehemaligen Schutzweges an der Hirschenkreuzung im Schwazer Osten ist geblieben. Die weißen Streifen wurden von der Landesverwaltung im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Schwaz bereits zu Beginn des Sommers entfernt.

Den Anrainern gefalle das so gar nicht, wie die Schwazer Grünen verraten. „Der fehlende Schutzweg sorgt für Unmut und gerade in der Mobilitätswoche wollen wir darauf aufmerksam machen“, erklärt Stadträtin Victoria Gruber. Besonders ihre Kollegin Daniela Brüstle-Supper hat mit dem Verlust des Zebrastreifens zu kämpfen: „Ich arbeite anbei im Wohnhaus für Menschen mit Behinderung und wir haben am Schutzweg stets die Verkehrssicherheit trainiert.“ Stadtauswärts sei der nächste Schutzweg nicht weit, aber wer ins Zentrum möchte, tue sich schwer. „Dort endet der Gehsteig linksseitig an einer sehr unübersichtlichen Stelle“, erklärt Brüstle-Supper. Zudem sei der Schutzweg für viele Kinder Bestandteil des Schulweges.

Der Zebrastreifen wurde entfernt, da er nicht mehr der Norm entspreche, wie GR Hermann Weratschnig weiß. Dennoch brauche es eine Alternative. „Die Verkehrsinsel vor Ort könnte zur Querungshilfe umgebaut werden. Zudem wäre ein Tempolimit von 40 km/h für die Husselstraße denkbar“, erklärt Weratschnig. Obwohl es sich um eine Landesstraße handelt, müsse laut ihm die Stadtgemeinde die Ini­tiative ergreifen.

Der Verkehrsausschuss war bereits vor Ort. „Unser Ziel ist eine Querungshilfe, das muss aber erst mit dem Land abgeklärt werden. Ein neuer Schutzweg in diesem Bereich ist baulich nicht umsetzbar“, erklärt Ausschuss-Obmann Emil Danler (FP). Durch neue Bestimmungen (Frequenz, Beleuchtung, Abstandregelungen, etc.) gehe es einigen Zebrastreifen an den Kragen. Die Frequenz sei laut Danler aber durch neue Wohnbauten in diesem Bereich bald wieder gegeben. (emf)