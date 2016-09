Kufstein – Ungewohnt autofrei präsentierte sich Freitagmittag der Obere Stadtplatz in Kufstein. Bis 17 Uhr erwartete die Besucher dort unter anderem ein Longboard-Workshop, Fahrten mit Geschicklichkeitsrädern und eine Show mit Rad-Akrobaten. Die Stadtgemeinde beging den autofreien Tag schon etwas früher als die anderen Orte im Bezirk. Wie auch schon im Vorjahr bildete ein Flashmob – bestehend aus Rad-, Skateboard- und Rollerfahrern – den Höhepunkt der Veranstaltung. Ausgestattet mit Trillerpfeifen drehten die Teilnehmer eine Runde durch Kufstein und machten damit auf den Klimaschutz aufmerksam.

Anlässlich der europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. September beteiligen sich etliche Gemeinden des Bezirks am „autofreien Tag“ am 22. September: Die Gemeinde Angerberg organisiert einen großen Event- und Spieltag. Der Vorplatz und die Zufahrt zur Volksschule werden gesperrt. Es wird ein „Pedibus“ zur Volksschule organisiert. Ein gemeinsames Spielefest des Kindergartens und der Volksschule mit einem Seifenkistlrennen runden das Event ab. In Bad Häring wird in der Mobilitätswoche wieder ein Abschlussabend für die Teilnehmer des Tiroler Fahrradwettbewerbs veranstaltet. Dem Abschluss­essen wird eine gemeinsame Fahrradausfahrt vorangehen. In der Marktgemeinde Kundl wird am 22. September das Ortszentrum gesperrt. Zudem wird eine Brezenverteilung an Schulkinder organisiert. Schwerpunkt E-Mobilität heißt es in Söll am 22. September: Ab 10 Uhr stehen Elektro-Testautos zur Verfügung. Ab 15 Uhr gibt es eine Information und Analyse durch Lorenz Köll zum Thema E-Mobilität. Brixlegg ruft zusammen mit der Gemeinde Kramsach zur Teilnahme am autofreien Tag auf. Es wird am Gemeindeamt und am Bahnhof zwei Stände geben, an denen Informationsbroschüren zu Mobilitätsthemen verteilt werden. Auch Kirchbichl (bereits heute Samstag von 12 bis 18 Uhr am Gemeindebauhof), Münster und Wörgl beteiligen sich am autofreien Tag. (mm)