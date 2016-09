Von Harald Angerer

Reith b. K. – Beschaulich geht’s zu in Reith – solange es nicht um den Verkehr geht. Denn dann ist es mit der Ruhe vorbei. In der kleinen Gemeinde ist das Thema sehr emotional behaftet, wie sich auch bei einer Infoveranstaltung der Gemeinde am Freitagabend wieder gezeigt hat. Thema war der geplante Neubau der einspurigen Kohlhoferbrücke. Sie befindet sich im Norden der Gemeinde und ist das Einfahrtstor der L202 in den Ort.

Die Brücke stammt aus den 1950er-Jahren und ist sanierungsbedürftig. Schon seit über zwei Jahren wird an einer Lösung für den Neubau gearbeitet, die TT berichtete. Doch eine Einigung gibt es noch immer nicht. „Wir konnten mit zwei der drei betroffenen Grundstücksbesitzer eine Einigung erzielen, mit dem dritten jedoch nicht“, ließ Josef Saxer vom Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Verkehr und Straße, die gut 80 Reither Zuhörer wissen.

Schon seit 2015 zieht sich das Bauverfahren. Den Rei­thern ging es am Freitagabend gar nicht so sehr um die Brücke selbst, sondern um die Folgen durch eine neue Brücke. „Wenn die Brücke erst einmal zweispurig ist, dann ist das der Anfang vom Ausbau der L202 zu einer Transitstrecke“, schilderte ein Zuhörer seine Befürchtungen. Auch die geplante Umfahrung von Kitzbühel würde in Zukunft mehr Verkehr in Reith bringen, befürchtet ein weiterer.

„Die Brücke hat auch jetzt schon niemanden gehindert, durch Reith zu fahren. Den Transit können wir nur durch die Straße verhindern“, versicherte Bürgermeister Stefan Jöchl. Hier gebe es eine 7,5-Tonnen-Beschränkung und zudem wurde der 50-km/h-Bereich ausgeweitet. Hier wolle man weiterhin die Schrauben ansetzen.

Der Vorschlag, die Brücke dem Land abzukaufen und selber zu bauen, wurde vom Land abgelehnt. „Das würde aber auch nichts bringen, denn auch wir müssen uns dann an die Gesetze halten. Und eine einspurige Kohlhoferbrücke würde nicht mehr genehmigt“, versicherte der Bürgermeister und auch Saxer bestätigte diese Aussage.

„Wer garantiert uns, dass die 7,5-t-Beschränkung auch in Zukunft bleibt und wir nicht zu einer Transitstrecke werden?“, wollte eine Zuhörerin wissen. Hier werde die Gemeinde auf der Hut sein, sagte Jöchl, die Straße sei mit einer Breite von sechs Metern zu schmal.

Für den Gemeinderat Florian Pointner (Grüne) ist es aber fix, dass man im Hintergrund eine Transitroute durch Reith plane, deshalb sei der Ausbau der Brücke zu verhindern. Saxer hingegen konterte: „Ich bin nun seit 30 Jahren beim Land Tirol in der Abteilung Verkehr und Straßenbau tätig, aber Pläne, die Reither Landesstraße auszubauen, gab es noch nie.“ Ein Baubeginn für die Brücke steht noch nicht fest, vor allem weil die Gemeinde hofft, dass es mit dem Grundstückseigentümer noch eine Lösung gibt und so eine Enteignung verhindert werden könnte.