Schwaz – Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den Öffis – am morgigen autofreien Tag wird ein Zeichen für sanfte Mobilität gesetzt. Rund 100 Tiroler Städte und Gemeinden, das Land Tirol, Klimabündnis Tirol, der Verkehrsverbund Tirol sowie ÖBB und IVB feiern gemeinsam ein Fest fürs Klima. Mit vielen Aktionen und Veranstaltungen werden Impulse für eine klimafreundliche, sanfte Mobilität gesetzt.

Im Bezirk Schwaz haben sich viele Gemeinden der Idee des autofreien Tages angeschlossen. In Achenkirch werden beispielsweise im Ortszentrum Straßenbereiche für Fußgänger und Fahrradfahrer reserviert und somit vom Autoverkehr freigehalten. In Pill kann der Regiobus (Bergbus) Schwaz-Pillberg kostenlos genutzt werden und auch in Vomp ist der Dorfbus für alle Fahrgäste kostenlos. In Schwaz steht ein Pendlerfrühstück am Bahnhof auf dem Programm. Zudem können E-Bikes und das elektrisch betriebene Ziesel getestet werden. Auch die Gemeinden Eben am Achensee, Gallzein, Jenbach, Schlitters und Terfens rufen zur Teilnahme am autofreien Tag auf. (TT)