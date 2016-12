Kitzbühel – „Seit 30 Jahren herrscht hier Chaos“, sagt Caroline Porstendorfer. Sie gehört zu jenen Anrainern, die bis dato keinen Anspruch auf die Parkplätze in der Schulgasse hatten. „Leute haben ihre Autos geparkt, obwohl sie hier nichts verloren hatten“, berichtet Porstendorfer. Deshalb kam es immer wieder zu Streitereien mit Einheimischen, Gästen und mit den Nachbarn selbst.

Doch jetzt ist Schluss damit. Gemeinderat Alexander Gamper, Obmann vom Ausschuss Innenstadt, ruhender Verkehr und Taxis, hat laut eigener Aussage mit den Anrainern nun eine Lösung erarbeitet: Die Parkplätze, die sich im Stadteigentum befinden, werden nun unter den Anrainern aufgeteilt und mit einem Schild gekennzeichnet. „Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe“, freut sich Anrainerin Linde Harisch vom Hotel Goldener Greif.

Konkret sieht die Lösung für die insgesamt 15 Parkplätze so aus: Familie Harisch, die bereits fünf Abstellplätze besitzt, bekommt zwei weitere Parkplätze. Zwei sind für das Casino vorgesehen, drei für die Familie Feiersinger und drei werden der Familie Postendorfer zugeteilt. Sie alle müssen die Parkplätze jedoch mieten. „Bis 1. April können die Anrainer dort noch gratis parken, danach müssen sie einen noch unbestimmten Betrag an die Gemeinde zahlen“, erklärt Gamper.

Die Parkplätze werden mit einer Schrankenanlage vor unberechtigten Parkern geschützt. Das hat auch die Folge, dass sich künftig keine Gäste mehr in die Schulgasse „verirren“, wie Hermann Huber, Obmann des Straßenausschusses, erklärt. „Wenn es Stau in der Jochbergerstraße gibt, dann leitet das Navi viele Autofahrer über die Schulgasse um. Das ist ein Problem, weil da eine Sackgasse ist.“ In der Folge müssen die Autofahrer rückwärts aus der Schulgasse herausfahren. „Viele sind da überfordert. Was da schon passiert ist, da gibt es die schauderhaftesten Geschichten“, weiß Huber.

Schauderhaft ist auch das Verwirr-Spiel um die Verantwortung, wer denn nun die Idee für die Parkplatz-Lösung, nämlich die Zuteilung an die Anrainer, gehabt hat. Gamper betont, dass er der Ideengeber sei. Huber: „Ich bin zutiefst enttäuscht, dass Gamper mit meinen Ideen hausieren geht.“ (miho)