Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Fit für die neue Saison werden die vier Dampf- lokomotiven der Achenseebahn jetzt in der Jenbacher Werkstätte gemacht. Keine einfache Aufgabe, wenn man allein den Kostenfaktor betrachtet. Dabei ist es mehr als Dampf, wenn Vorstand Georg Fuchshuber von der Zukunft der Bahn, die seit dem Jahr 1889 besteht und zwischen Jenbach und Seespitz verkehrt, zu reden beginnt.

Denn ab dem Jahr 2019 soll die Zahnradbahn von den Appenzeller Bahnen, die einen großen Modernisierungsschub planen, fünf dreiteilige Elektro-Zahnradtriebwagen bekommen. „Verträge dazu gibt es seit dem Jahr 2014. Das Ziel ist es, einen jahresdurchgängigen öffentlichen Verkehr vom Bahnknoten Jenbach in die Achenseeregion aufzubauen“, berichtet Fuchshuber.

„Dabei setzen wir auf moderne Hybridtechnik und sparen uns eine Oberleitung, die immerhin fünf Millionen Euro kosten würde“, verrät Rudolf Sommerer, der einst den Nahverkehrszug Integral entwickelte und Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden bei der Achenseebahn ist. Sommerer hat auch etliche Patente in der Tasche. „Diese innovativen Triebwagen der Achenseebahn sind bald keine Fantasie mehr, denn der Hybridantrieb wird auch da Realität. Zusammen mit der Firma Garamanta aus Hall schaffen wir das. Der Antrieb wird aus leistungsfähigen Batterien und einem Dieselantrieb bestehen“, bringt es Sommerer, der für eine Unzahl von Berechnungen sorgt, auf den Punkt. Schon 2018 will der Präsident des Verwaltungsrates einer Schweizer Firma, die Innovationen im Bahnwesen plant, alles an einem Elektrotriebwagen in Jenbach erproben. Allein bei fünf Tonnen liegt das Gewicht der Batterien für eine Zugeinheit, weitere zwei Tonnen wiegen Motor, Kraftstoffbehälter und Generator.

„Damit beschreiten wir auf diesem Sektor sicher Neuland“, ist Georg Fuchshuber überzeugt. Klar ist ihm auch, dass selbst die besten Ideen ohne einen Geldfluss – von woher auch immer – nicht umsetzbar sind. Seit die Achenseebahn nicht mehr von einem mittelfristigen Investitionsprogramm von Bund, Land und Gemeinden profitiert, sei die Situation noch schwieriger geworden. Jetzt heiße es eben durchbeißen und an eine Zukunft der Achenseebahn neu glauben.

„Mit einem Triebwagen könnten wir die Strecke Jenbach – Eben in neun Minuten bewältigen, bergab brauchen wir zwölf Minuten. Damit würden die neu gestalteten Antriebe für die Achenseebahn im Zahnradabschnitt die gleiche Fahrleistung wie die Züge bei den elektrifizierten Appenzeller Bahnen erreichen“, meinen die beiden Bahnfachleute.