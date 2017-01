Von Wolfgang Otter

Münster, Wiesing – Alles schien bereits auf Schiene für die Gemeinde Münster. Und seit sich dort das Reha-Zentrum angesiedelt hat, wähnte man sich dort bereits sicher, künftig eine neue Bahnhaltestelle zu bekommen.

Derzeit teilt sich Münster gemeinsam mit der Nachbargemeinde Wiesing eine Bahnstation. Das Problem: Diese ist aus Münsterer Sicht zu abgelegen und weist zu wenige Parkplätze auf. Daher sollten die Züge, so der Wunsch, künftig rund 3 Kilometer entfernt, unmittelbar beim Reha-­Zentrum, stehen bleiben.

Doch noch im Dezember 2016 kam der überraschende Vorstoß vom Wiesinger Bürgermeister Alois Aschberger. Er werde die Haltestelle nicht kampflos aufgeben, teilte er mit. Immerhin wollen sich in unmittelbarer Nähe neue Firmen ansiedeln.

Er holte sich mit NR Hermann Gahr (VP) einen Fürsprecher in Wien ins Boot. Dieser brachte eine Petition der Wiesinger in Wien ein. In knapp zwei Wochen werde sie im Ausschuss behandelt, teilt Gahr der TT mit.

Über den Weg nach Wien wundert sich aber NR Carmen Schima­nek (FPÖ). „Für die Umsetzung der Petition sind Landeshauptmann Günthe­r Platter und seine grüne Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe zuständig. Allerdings hat der Landtag bereits 2014 mit Stimmen der ÖVP und Grünen einen FPÖ-Antrag beschlossen, dass sich die Landesregierung für eine Haltestelle in Münster einsetzen werde“, erklärt Schimanek in einer Presseaussendung. Sie meint, dass die ÖVP in dieser Sache mit gespaltener Zunge spreche, da der Antrag und die Petition sich gegenseitig ausschließen würden.

„Das stimmt so nicht“, antwortet Gahr. Natürlich müsse auch das Ministerium mitreden und zudem „geht es bei der Petition um die Wahrung der Bürgerrechte“, fügt Gahr an, der für seinen Einsatz in Münster wenig Begeisterung erntete.

Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) wiederum war mittlerweile zu Gesprächen im Unterland. „Gemeinsam mit VVT und Verkehrsplanung gab es Gespräche mit beiden Bürgermeistern. Ich bin begeistert vom großen Interesse und der umfassenden Auseinandersetzung mit dem Thema öffentlicher Verkehr in beiden Gemeinden“, kehrt Felipe das Positive an der Diskussion hervor.

Ein Ja oder Nein zu Münster oder Wiesing gibt es aber auch von ihrer Seite nicht. Vielmehr sei der Auftrag an die Verkehrsplaner ergangen, „die Potenziale und Entwicklungspläne des Siedlungs- und Wirtschaftsraums Münster und Wiesing zu analysieren“. Erst dann könnten Entscheidungen getroffen werden.

Bei den Fachleuten, sprich den Österreichischen Bundesbahnen, will man sich auch nicht festlegen. Aber dass die ÖBB zwei Bahnhaltestellen in so kurzem Abstand anfahren, kann man derzeit ausschließen. Die Kosten für neue Bahnhaltestellen machen laut ÖBB nämlich nur dann Sinn, „wenn durch ihre ideale Lage entsprechendes Kundenpotenzial erschlossen wird“. „Für eine gesamthafte Beurteilung muss auch berücksichtigt werden, welche Auswirkungen zusätzliche Haltestellen auf den laufenden Bahnverkehr haben. Zusatzhalte bedeuten für die S-Bahn-Züge längere Fahrzeiten und wirken sich auch auf Anschlüsse und den Gesamtfahrplan aus. Am Ende des Tages sind alle Pros und Kontras zusammenzuführen und die weitere Vorgangsweise festzulegen“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Ren­é Zumtobel.

Für das Reha-Zentrum wiederum liegt naturgemäß die Entscheidung auf der Hand. Die Verlegung der Bahnhaltestelle spiele nämlich auch für die Expansionspläne des Reha-Zentrums eine Rolle, teilt man dort mit. Dort plane man aufgrund der hohen Auslastung einen „zeitnahen Ausbau“. Viele Angehörige von Patienten und Mitarbeiter seien auf Öffis angewiesen. Die Weiterfahrt von der Bahnhaltestelle Münster-Wiesing zum Reha-Zentrum sei aber eine „Odyssee“.