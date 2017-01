Sölden – Wie kann das Verkehrsproblem durch Sölden gelöst werden? Dieser Frage geht noch im Jänner ein Treffen aller Gemeinderatsfraktionen sowie der Bergbahnen und des Ötztal Tourismus nach. Wie berichtet, scheiterte die geplante Tunnellösung am westlichen Talrand am festgestellten Lockergestein. Nun stellt der Obmann des Verkehrsausschusses, Stefa­n Brugger, einen ersten Gipfel in Aussicht: „Wir diskutieren in Sölden seit 30 Jahren über eine Lösung. Die Entscheidung, was wir machen werden, muss 2017 fallen.“

BM Ernst Schöpf hatte im Wahlkampf die Tunnellösung auf die andere Talseite angedacht, innerhalb des Gemeinderates gebe es mehrere andere Ideen, so Brugger. „Am wichtigsten ist, dass die Grundeigentümer Ja sagen, dann geht es auch um die Finanzierbarkeit.“ Der Verkehrsausschuss­obmann kann sich aber auch ganz andere Ansätze vorstellen: „Wir reden darüber, den Verkehr zu verlagern – warum nicht das Zentrum?“

Das Jänner-Treffen werde aber noch keine Entscheidung über Tunnelvarianten, Unterflurtrasse oder Parkhaus bringen, betont Brugger. (pascal)