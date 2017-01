Von Harald Angerer

Kitzbühel – Es ist Hauptsaison und damit auch wieder Stauzeit in Kitzbühel. Seit Weihnachten gilt wieder die Winter-Einbahnregelung von der Schwarzsee- und der Franz-Reisch-Straße über die Klostergasse zur Heroldstraße und Malinggasse. Im Bereich Schwarzseestraße von 15 bis 18 Uhr und im restlichen Bereich von 8 bis 18 Uhr. Doch diese Regelung sorgte die vergangenen Tage für massive Beschwerden. Die Klagen kamen fast von allen Seiten, Touristiker, Wirtschaftstreibende, Taxiunternehmer und Einheimische liefen Sturm gegen die Regelung. Nun fand im Rathaus ein Verkehrsgipfel statt und die Stadt hat auf die Beschwerden reagiert.

Mit morgen Freitag ist die Einbahnregelung für heuer wieder Geschichte. „Es gab viel Kritik aus der Bevölkerung, deshalb habe ich den Verkehrsgipfel einberufen, es war mir wichtig, dass wir hier eine gemeinsame Lösung finden“, erklärt Bürgermeister Klaus Winkler auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Mit dabei waren bei dem Gipfel Vertreter des Tourismusverbandes, der Wirtschaft, der Bergbahn, der Hoteliersvereinigung, der Feuerwehr, der Bundes- und der Stadtpolizei, Taxiunternehmer und Beamte der Stadt. Es sei gelungen eine Lösung zu finden, der alle zugestimmt haben.

„Die Einbahnregelung hat sicher eine Entlastung in dem Bereich gebracht, aber auch eine enorme Verlagerung des Verkehrs vor allem in den Gries“, schildert Winkler. Die Einbahnregelung war eigentlich schon im Vorjahr Geschichte, mit dem Bau des Minikreisverkehrs an der Franz-Reisch-Kreuzung wurde die Regelung aufgehoben. „Es gab aber massive Bedenken der Bundespolizei, worauf hin wir sie heuer wieder einführen mussten“, schildert Winkler.

Die Regelung wird aber nicht ohne weitere Maßnahmen aufgehoben, es gebe vor allem im Bereich der Jochbergstraße und der Josef-Herold-Straße Probleme mit Falschparkern. Hier werde nun Security-Personal eingesetzt, um die Falschparker so rasch wie möglich in den Griff zu bekommen. „Es ist wichtig, dass der Verkehr fließt, hier werden wir scharf gegen Falschparker vorgehen“, kündigt der Bürgermeister an.

Hoch zufrieden zeigt sich Taxiunternehmer Andi Grießmeier von der Lösung: „Das ist genau, wie wir es wollten. Es war ja die letzten Tage das totale Chaos. Ich bin froh, dass es hier von Seiten der Exekutive nun ein Einlenken gegeben hat.“ Ganz und gar nicht zufrieden ist man hingegen von Seiten der Bundespolizei mit der neuen Regelung. „Ich habe keine Freude mit dieser Lösung, aber wenn die Feuerwehr sagt, sie braucht keine Rettungsgasse, dann soll mir das auch Recht sein“, ärgert sich Hermann Wallensteiner, Kommandant der Polizeiinspektion Kitzbühel. Diesen Ball spielt ihm Feuerwehrkommandant Schmidinger allerdings zurück. „So ist das nicht“, sagt Schmidinger und weiter: „Wir können mit dieser Lösung dann leben, wenn sichergestellt ist, dass die Verkehrsflächen für den fließenden Verkehr frei bleiben. Das muss man sich jetzt ansehen.“