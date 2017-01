Kufstein – GR Alexander Gfäller (SPÖ) platzt stellvertretend für viele Kufsteiner der Kragen: „Die Vignettenkontrolle in Kufstein ist eine große Belastung der Bevölkerung, die Grenzkontrollen auf deutscher Seite tun ihr Übriges dazu, der Stau auf der Autobahn reicht oft bis Kirchbichl und die Ausweichstrecken, die alle durch Kufsteiner Stadtgebiet führen“, ärgert sich Gfäller über die Situation. Die Infrastruktur sei bereits im „Normalzustand“ stark belastet, durch den Umwegverkehr seien sie nun heillos überfordert. „Die einzige Maßnahme seitens des Landes Tirol durch eine Dosierampel von Dezember bis März ist nicht zielführend, da dann die Pkw auf eine andere Straße ausweichen. Bei jedem kleinen Dorf wird der Verkehr durch großzügige Umfahrungen aus dem Zentrum geleitet, aber bei uns leitet man noch zusätzlich Verkehr in die Stadt“, ärgert sich Gfäller, der „Desinteresse und eine Ignoranz gegenüber der Kufsteiner Situation“ ortet.

Der SPÖ-Gemeinderat fordert jetzt „Messungen der Luftqualität an der Autobahn und ein Aussetzen der Vignettenkontrollen, bis wirkungsvolle Maßnahmen umgesetzt sind“. Der finanzielle Verlust für die Asfinag halte sich in Grenzen und stehe in keinem Verhältnis zur Gesundheit der Bevölkerung.

Auch BM Martin Krumschnabel kritisiert die Situation, deren Auswirkungen mittlerweile „beachtlich“ seien: „Nur werden wir mit solchen Forderungen nicht durchkommen, um uns schert sich niemand“, sagt der Stadtchef. Man wolle sich daher selbst helfen und plane den Umbau von Kreisverkehren, nach dem Vorbild des Kreisels auf der Eibergstraße. Und zu Gfäller meint er: „Seine Partei sitzt in Wien in der Regierung, es wäre schön, wenn er auf die einwirken könnte, uns zu helfen.“ (wo)