Kuwait-Stadt – Wegen eines Bombenalarms ist am Sonntag eine Maschine der Lufthansa-Tocher Eurowings auf dem Weg von Oman nach Köln offiziellen Angaben zufolge in Kuwait gelandet. Wenig später gab die Lufthansa-Tochter Entwarnung, es sei keine Bombe an Bord gefunden worden. Das Flugzeug mit 287 Passagieren und zehn Crew-Mitgliedern landete sicher in Kuwait, wie Eurowings am Sonntag auf Anfrage mitteilte.

„Die Passagiere haben das Flugzeug verlassen und werden vor Ort betreut.“ Die Maschine werde derzeit in Kuwait auf ihren Weiterflug vorbereitet. (APA/Reuters)