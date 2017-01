Innsbruck - Ein Rohrbruch in der Technikerstraße in Innsbruck sorgte am Montagmorgen für erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr. Gegen 4.00 Uhr in der Früh ging der Notruf bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) ein. Eine Wasserleitung auf Höhe der Hausnummer 38 war gebrochen und das austretende Wasser sorgte für eine Anhebung des Asphaltes auf der Fahrspur und dem Gehsteig. Die IKB-Techniker rückten an und sperrten den betroffenen Leitungsabschnitt, auch erste Grabungsarbeiten sind bereits im Gange. Die Anrainer in drei Wohnhäusern, einem Studentenheim und der Bank wurden im Zuge dessen von der Wasserversorgung abgeschnitten. Sie wurden mit Wasserpaketen versorgt.

Der Verkehr ist derzeit stadtauswärts gesperrt. Stadteinwärts sind beide Fahrspuren befahrbar. IVB-Busse werden umgeleitet, die Bushaltestelle Technikerstraße wurde Richtung Osten verlegt.

Die Reparaturarbeiten werden laut IKB voraussichtlich im Laufe des Tages abgeschlossen. (TT.com)