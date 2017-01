Von Wolfgang Otter

Kufstein — Das Thema Verkehr ist weiterhin in der Stadt Kufstein ein brennendes. Vorschläge zur Bewältigung der Blechlawine durch die Stadt, aber auch des restlichen Bezirks gibt es viele, die Ursachen sind ebenfalls bald dingfest gemacht: Neben dem allgemeinen Anstieg der Fahrzeuge auf den Straßen ist es in der Region Kufstein besonders der Ausweichverkehr von der Autobahn, der für ein immer wiederkehrendes Verkehrschaos sorgt — zum einen wegen der Vignettenkontrollen, zum anderen wegen der Grenzkontrollen an der Autobahn.

Was sagen nun die nackten Zahlen über die Entwicklung des Verkehrs? Darüber gibt der jüngste Verkehrsbericht des Landes Tirol Auskunft, der sich auf die Zahlen von 2014 und 2015 bezieht (abrufbar auf der Internetseite tirol.gv.at), 2016 liegen nur die Daten von Jänner bis Oktober vor.

B 171 Kufstein Grenze: Der Jahresschnitt 2015 in 24 Stunden beträgt 9118 Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen, das sind um 8,8 Prozent mehr als noch 2014. Nimmt man nun die vorliegenden Zahlen von 2016 (Jänner bis Oktober) — abrufbar auf www.tirol.gv.at/verkehr/verkehrslagestatistik —, dann wird der tägliche Jahresdurchschnitt von 2015 jeden Monat überschritten, sogar teilweise weit, wie im März mit 11.980 Kfz zu sehen ist. Die ersten zehn Monate des Jahres 2016 zusammengerechnet waren im Schnitt 10.479 Kfz in 24 Stunden an der Zählstelle Kufstein Grenze unterwegs. Diese Zahl lässt also einen weiteren Anstieg für das Jahr 2016 erwarten (der direkte Vergleich ist aufgrund zweier fehlender Monate noch nicht möglich). Der Trend dürfte aber eindeutig sein und mit den Grenzkontrollen zusammenhängen.

B 171 Kufstein Innbrücke: Besonders an dieser Stelle macht sich die Verkehrssituation für die Kufsteiner bemerkbar. 2015 betrug der tägliche Durchschnittsverkehr 16.566 Kfz, der um 3,2 Prozent gegenüber 2014 zugenommen hat. Anders als an der Zählstelle Kufstein Grenze ist hier 2016 von Jänner bis Oktober die Durchschnittszahl an vier Monaten unterschritten worden, im Oktober wurden zum Beispiel als Tagesschnitt 15.800 Kfz gezählt, die ersten zehn Monate des Vorjahres ergaben aber trotzdem auch hier eine Steigerung. 17.076 Fahrzeuge sind es demnach durchschnittlich in 24 Stunden. Mit der Auswertung der Monate November und Dezember 2016 könnte sich die Zahl noch verändern.

B 175 Wildbichler Straße: An der Zählstelle zwischen Kufstein und Ebbs wurden 2015 täglich im Schnitt 11.433 Kfz gezählt, das sind um 7,1 Prozent mehr als noch 2014. Ein Wert, der 2016 nur im Jänner unterschritten wurde (10.741). Der bisherige Tagesschnitt im Jahr 2016 liegt bei 12.495 Kfz, also um rund 1000 Fahrzeuge mehr, die innerhalb von 24 Stunden von Richtung Untere Schranne unterwegs sind. Der Spitzenwert wurde hier mit einem Schnitt von 13.255 Kfz im September erreicht, der höchste Tageswert lag bei 15.549.

B 172 Walchseer Bundesstraße: An der Zählstelle in Niederndorf wurden 2015 mit 11.304 Kfz im Tagesschnitt um 3,6 Prozent mehr gezählt als noch 2014. Im Vorjahr wurde dieser Wert in fünf Monaten unterschritten, trotzdem stieg die Durchschnittszahl auf 11.523 Kfz, verantwortlich sind die Monate Juli (Schnitt von 12.584), August (13.153) und September (12.130). 2013, vor Einführung der Vignettenkontrolle, waren es noch 10.500 Fahrzeuge am Tag. Kein Wunder, dass Niederndorfs Bürgermeister Christian Ritzer von einer Belastungsgrenze für seinen Ort spricht, der neben der Gemeinde Ebbs zunehmend unter die Räder des Ausweichverkehrs gerät.

B171 in Wörgl: Abseits der Ausweichrouten ist Wörgl-Ost der nach der Autobahn am stärksten belastete Punkt (bei Wörgl sind es 2015 50.700 Fahrzeuge täglich auf der A 12 gewesen). In Wörgl-Ost wurden auf der B 171 23.829 Kfz gezählt, 2016 beträgt der aktuelle Schnitt bereits 24.121.