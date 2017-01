Von Nikolaus Paumgartten

Radfeld — Die Zeichen an der Inntalautobahn zwischen Kramsach und Wörgl in Fahrtrichtung Kufstein stehen auf Kontrolle. Konkret sind es gelbe Hinweisschilder und Signale auf den Überkopfwegweisern, die per Knopfduck gesteuert den Schwerverkehr bei Radfeld zunächst nach rechts leiten und dann direkt in die Kontrollstelle. Hier überprüft im Auftrag der Tiroler Landesregierung die Verkehrspolizei rund um die Uhr Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Unterstützt wird die Exekutive dabei von Sachverständigen des Landes sowie von Mitarbeitern der Asfinag, die speziell für die technische Überprüfung der Lkw zuständig sind.

Gerade rollt ein Sattelschlepper aus Rumänien auf die überdachte Spur zu, in die eine Waage eingelassen ist. Während andere Lkw schon nach kurzer Kontrolle die Fahrt fortsetzen konnten, will hier der Beamte eine genauere Überprüfung durchführen: Das Fahrzeug wird gewogen, die Gewichtverteilung pro Achse überprüft und die Ladung kontrolliert. Bisher alles in Ordnung. Damit geht es weiter in Richtung Kontrollzug der Asfinag — eine mobile technische Prüfeinrichtung, die an 112 Prüftagen in Tirol im Einsatz ist. An etwa 100 Prüftagen sind die Techniker der Landesregierung im Einsatz. Bevor das Fahrzeug am Kontrollzug auf Herz und Nieren überprüft wird, wertet ein Beamter die Daten des Fahrtenschreibers aus. Hier geht es darum, ob der Lenker die vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten hat und nicht etwa übermüdet unterwegs ist.

„Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Land und Asfinag funktioniert ausgezeichnet", lobt Markus Widmann, Leiter der Verkehrspolizei Tirol die Kooperation. Ein Lob, das Bernhard Knapp von der Verkehrsabteilung des Landes Tirol und Franz Hallegger von der Asfinag zurückgeben.Die Beteiligten müssen als eingespieltes Team funktionieren, um mit ihrer Kontrolltätigkeit nicht den übrigen Verkehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Droht aufgrund der Kontrolltätigkeit ein Stau auf der Autobahn, werden die Signale wieder umgestellt und keine weiteren Lkw mehr ausgeleitet. Von rund 2,7 Millionen Schwerfahrzeugen pro Jahr in diesem Bereich in beiden Fahrtrichtungen, fahren 400.000 Fahrzeuge durch die Kontrollstellen Radfeld und Kundl. Ein Teil davon wird genauer überprüft.

Der Lkw aus Rumänien hat mittlerweile die ersten Stationen des Asfinag-Kontrollzuges durchlaufen: Beleuchtung und Bremswirkung wurde getestet, jetzt geht es um die Stabilität der Achsen und die Bereifung. Und hier werden die Asfinag-Techniker fündig: An der Innenseite von zwei Rädern blitzt unter dem Gummi Metall durch, wo keines zu sehen sein dürfte. Es droht ein Reifenplatzer. Die Techniker stellen das Prüfgutachten aus, übergeben es den Polizisten und diese untersagen dem Rumänen die Weiterfahrt. Das Fahrzeug darf erst wieder auf die Straße, wenn der Mangel behoben ist. Und weil es dem Mann an Reserverädern fehlt, muss er nun warten, bis seine Spedition jemanden schickt, um die betroffenen Reifen zu wechseln.

„Die Anzahl der Mängel ist in den vergangenen Jahren in etwa gleich geblieben", weiß Markus Widmann. Weniger geworden seien jedoch jene extreme Fälle, bei denen völlig veraltete Lkw aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Die seien heute die Ausnahme und wenn dann eher im regionalen Verkehr zu finden. „Im internationalen Transitverkehr werden die Flotten nach vier Jahren erneuert".