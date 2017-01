Innsbruck – Eine Zug-Bus-Kombination statt einer reinen Zuglösung: Mit diesem „Kompromissvorschlag“ hat sich LR Hannes Tratter (VP) in die Debatte über die Einführung eines Nachtzuges Richtung Oberland eingeschaltet. Da Orte wie Telfs, Zirl und Völs wegen der dezentral gelegenen Bahnhöfe eine reine Zugvariante ablehnen, könnten neben dem Zug künftig etwa noch zwei Nachtbusse fahren, regte Tratter an. Derzeit verkehren die Linien N 10 (Innsbruck – Zirl – Pettnau – Telfs) und N 12 (Innsbruck – Völs – Kematen – Ranggen – Oberperfuss) an den Wochenenden je viermal ab Innsbruck, dreimal in die Gegenrichtung.

Eine Variante „Zug statt Bus“ wäre für Völs „eine massive Verschlechterung“, so BM Erich Ruetz (VP). Die vorgeschlagene Kombi-Lösung „wäre aber ein Kompromiss, mit dem man leben könnte“.

„Wir Zirler kämpfen dafür, dass der Bus bestehen bleibt“, erklärt Vize-BM Iris Zangerl-Walser (Zukunft Zirl), nicht zuletzt, weil dieser auch in Innsbruck mehrere Zustiegsstellen biete, etwa beim Hafen. „Für einen Kompromiss, bei dem zwei oder besser drei Busse fahren, wären wir aber offen.“ Am ehesten verzichtbar sei der letzte Bus in der Früh.

„Wir wollen keine Schlechterstellung“, betont BM Christian Härting (Wir für Telfs). „Selbst wenn der Bus noch zweimal fahren würde, bräuchten wir für Nachtzug-Nutzer eine Anbindung ab dem Bahnhof“, gibt er zu bedenken. „Es muss ein sauberer Planvorschlag ausgearbeitet werden“, meint Härting Richtung Land, ein solcher liege noch nicht vor. Auch Verkehrsausschussobmann Vize-BM Christoph Walch (Grüne) stellt klar, dass man den Nachtbus unbedingt weiterhin brauche. „Ein reines Zugsystem macht die Öffis für Telfer Nachtschwärmer unattraktiv.“

LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) hatte erklärt, dass die Verkehrsplaner gerade dabei seien, sich gemeinsam mit den Gemeinden anzuschauen, „wie ein optimales Angebot aussehen kann“. (md)