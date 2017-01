Bregenz, Innsbruck – Die wegen Sanierungsarbeiten angesetzte Vollsperre des Arlbergstraßentunnels wird um eine Woche verschoben. Anstatt von 18. April bis 26. September wird der Tunnel nun von 24. April bis 2. Oktober für den Verkehr geschlossen bleiben. Die Arlberg-Gemeinden hätten sich für eine Verschiebung ausgesprochen, begründete die Asfinag die Änderung.

Das letzte Ferienwochenende am Arlberg soll ohne Behinderungen über die Bühne gehen, so das Anliegen der Kommunen am Arlberg. Nach Prüfung aller Möglichkeiten habe sich die Option einer sechstägigen Verschiebung ergeben, teilte die Asfinag am Freitag mit. „Wir sind seit dem Start der Arbeiten im Herbst 2014 ständig im Kontakt mit allen Beteiligten und haben ein offenes Ohr für alle Anliegen“, erklärte Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele.

Die Asfinag investiert in die Sanierung von Österreichs längstem Straßentunnel (ca. 14 Kilometer) rund 160 Millionen Euro. Er war dafür bereits im Sommer 2015 für etwa sechseinhalb Monate gesperrt worden. Der Tunnel soll mit Thermoscannern, Akustiksystemen und weiteren Fluchtstollen versehen werden. Der Pkw-Verkehr kann über den Arlbergpass ausweichen, der Schwerverkehr muss großräumig umgeleitet werden. (APA)