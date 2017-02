Von Claudia Funder

Matrei i. O. – Es ist beachtliche 640 Meter lang – und bald Geschichte: Das 50 Jahre alte Galeriebauwerk Raneburg der Felbertauernstraße wird neu gebaut. EDV-gestützte Simulationen von Ereignissen und Geländemodelle hatten ergeben, dass die Lawinenlasten deutlich größer sind als einst angesetzt. Aus dem Einzug des 2630 Meter hohen Taxerkogels donnern Lawinen aus 2500 bis 2000 Metern Höhe in die Tiefe.

Sieben Lawinenstriche seien für das Galeriebauwerk Raneburg maßgeblich, beim ungünstigsten sei von einem Ereignis mit knapp 40.000 Kubikmetern Lawinenschnee auszugehen, erklärt Michael Köll, technischer Leiter der Felbertauernstraße AG.

Bereits seit fünf Jahren steht fest, dass Handlungsbedarf besteht. Der Baustart war ursprünglich für 2014 vorgesehen, eingebremst wurde das Vorhaben jedoch durch den gewaltigen Felssturz vom 14. Mai 2013. Heuer kann der Startschuss erfolgen.

Die Galerie wird aufgrund der nun bekannten enormen Lawinenlasten nicht saniert werden, sondern im Wesentlichen neu errichtet und auf ein 150-jährliches Ereignis ausgelegt. „Die bergseitige Wand bleibt bestehen, dieser wird die neue Galerie vorgestellt“, erklärt Michael Köll, der auch Einblick in die Dimension des Großprojektes gibt. 15.000 Tonnen Material des alten Bauwerks gelte es abzutragen, das entspreche rund 1600 Lkw-Fuhren. „Das Material wird nicht abtransportiert, sondern vor Ort zu Recycling-Baustoff verarbeitet und im geplanten Vorhaben verbaut“, verrät Köll. 9900 Kubikmeter Beton und 950 Tonnen Stahl werden in den Neubau fließen. Er wird in Summe die enorme Menge von 44.000 Tonnen Baumaterial verschlingen. Deutlich mehr Stützen als bisher werden für zusätzliche Stabilität sorgen, ihr Abstand wird von derzeit acht Metern auf knapp drei Meter verkürzt. Wie die bisherige Galerie wird auch das angepeilte Kunstbauwerk zweistreifig ausgeführt.

„Wir werden knapp dreieinhalb Jahre bauen“, so Köll zum Zeitplan. „Aufgrund der langen Winter in dieser Bauhöhe stehen für die Arbeiten allerdings nur knapp 100 Wochen zur Verfügung.“

Für die Straßenbenützer werden die anspruchsvollen Maßnahmen kaum „spürbar“ sein, denn der Verkehr wird trotz der Baustelle im Fluss gehalten – ein Kraftakt. Heuer wird es laut Köll keine Beeinträchtigung geben. In den Folgejahren 2018 und 2019 wird der Verkehr in der Hauptverkehrszeit ebenfalls zweistreifig rollen. Auf bloß einen Streifen gelotst werden die Fahrzeuge nur in Phasen mit sehr wenig Frequenz.

Für den reibungslosen Ablauf sind eine genaue Vorausplanung und von Seiten des zu beauftragenden Unternehmens ein strenges Zeitregime unabdingbar. Zur besonderen Herausforderung dürfte es werden, in den Wintern die volle Schutzwirkung vor Lawinen zu gewährleisten.

Der Abbruch des Bestandsbauwerks erfolgt übrigens nicht mittels Sprengung, sondern mit schwerem Gerät.

Die Arbeiten wurden bereits im vergangenen Jahr EU-weit ausgeschrieben, die Frist läuft noch. Anfang April wird die Vergabe stattfinden. Im Mai will man dann loslegen.

Das neue Galeriebauwerk Raneburg, das sechs bis sieben Mio. Euro kosten wird, soll vor dem Sommer 2020 fertiggestellt sein.