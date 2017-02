Wien, Innsbruck – 50-mal und damit exakt gleich oft wie 2015 hat die Verkehrsredaktion von Ö3 im Vorjahr vor einem Geisterfahrer in Tirol gewarnt. Die meisten Meldungen verzeichnete die Steiermark (79) vor Niederösterreich (66) und Oberösterreich (62), Tirol liegt an der vierten Stelle. Insgesamt warnte die Ö3-Verkehrsredaktion im Vorjahr 363-mal – also jeden Tag einmal – vor einem Geisterfahrer.

2016 ereigneten sich laut Innenministerium elf Unfälle mit Beteiligung von Geisterfahrern, sieben davon mit Personenschaden. Fünf Menschen wurden dabei schwer verletzt, zwei getötet.

In der Rangliste der am meisten betroffenen Straßenabschnitte liegt die Südautobahn vorne (62 Meldungen), die größte Geisterfahrerdichte in Relation zur Gesamtlänge weist die Brennerautobahn auf (11 Meldungen). Auf der Inntal-Autobahn im Unterland leuchtete im Vorjahr 18-mal die Geisterfahrer-Warnung auf. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 28,6 Prozent. (TT)