Von Alexander Paschinger

Lermoos, Innsbruck – Kein Reisewochenende ohne Staumeldung vom Fernpass: In der so genannten Fernpass-Strategie, die mit gezielten Maßnahmen Verbesserungen auf der Strecke bringen sollten, ist auch eine Schnellbusverbindung zwischen Reutte und Innsbruck vorgesehen. Öffi-Referentin LHStv. Ingrid Felipe verteidigte den Bus, der dreimal täglich an Werktagen fahren und 270.000 Euro pro Jahr zusätzlich kosten soll, nun in einer Anfragebeantwortung.

„Es ist doch widersinnig, einen Schnellbus auf einer Staustrecke einzuführen. Nur ein Lkw – und der ganze Fahrplan wird durcheinandergewirbelt“, erklärt Anfragestellerin LA Maria Zwölfer von impuls. Felipe konterte: Selbstverständlich sei der Bus vom Straßenverkehr abhängig und man „wird bei hohem Verkehrsaufkommen Reisezeitverlängerungen hinnehmen müssen“. Deshalb wurde bewusst auf einen Umstieg am Bahnhof Imst-Pitztal auf die Bahn vermieden und die Variante der Direktverbindung nach Innsbruck gewählt. „Um generell das Risiko eines Staus zu vermeiden, besteht selbstverständlich weiterhin die Möglichkeit, mit dem Zug via Garmisch-Partenkirchen nach Innsbruck zu reisen“, betont Felipe.

Im Zwischentoren würde der Bus übrigens in Heiterwang, Bichlbach und am Blindsee für das Ehrwalder Becken halten. Dort bräuchte es noch einen Zubringer von den Gemeinden aus.

Eine Zuglösung für das Fernpass-Problem sieht übrigens auch die SPÖ im Tiroler Landtag: Sie brachte einen Antrag für eine Machbarkeitsstudie einer 23-km-Bahnstrecke zwischen Ötztal-Bahnhof und dem Ehrwalder Becken ein. Die Strecke Reutte – Innsbruck wäre so unter 90 Minuten zu bewältigen – und das Oberland würde besser an Mün- chen angeschlossen.