Sölden – „Noch glaube ich nicht an die Ost-Spange“, betont der Obmann des Sölder Verkehrsausschusses, Stefan Brugger. „Aber wenn am Ende alles passen sollte, dann bin ich der Erste, der eine Schaufel kauft.“ Wie berichtet, hat sich der Gemeinderat mittlerweile darauf verständigt, dass zur möglichen Lösung des Verkehrsproblems die Umfahrungsvariante an der Ostseite der Tourismushochburg ins Auge gefasst werden soll.

Brugger stellt aber ganz klar drei Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit diese Variante auch mehrheitsfähig und realisierbar wird:

1den wir starten, mit den Grundeigentümern zu reden“, so Brugger. Da gelte es auszuloten, was oder wie sich diese eine solche Lösung vorstellen können: ob Tausch, Kauf oder auch nur Einverständnis zur Untertunnelung.

2Die Finanzierung des oder der Tunnels sieht der Sölder Verkehrssprecher eindeutig im Aufgabenbereich des Landes. Auf „32 Millionen Euro“ schätzt Brugger dieses Vorhaben.

3Schließlich geht es aber auch um die Finanzierung des Restes: „40 Millionen“, glaubt Brugger, dass die Dorfgestaltung oder auch die neue Freizeit-Arena kosten würden. Man habe in den nächsten Jahren aber auch andere, wichtige und teure Vorhaben wie die Kanalsanierung zu erledigen. „Jetzt reden wir seit 30 Jahren über die Umfahrung, aber bis heute wissen wir nicht, wer zahlt“, sagt er. Deshalb hätten sich auch einst die Sölder in einer Befragung mehrheitlich dagegen ausgesprochen.

Eine andere Liste mit mehr als 750 Unterschriften gegen die gescheiterte West-Spange verschwindet übrigens endgültig in der Schublade. „Die Leute haben gegen diese andere Tunnelvariante unterschrieben“, so Initiatorin Margret Gufler. Sie hatte die Liste einst bei einem Notar hinterlegt. Gegen die Ost-Umfahrung werde sie persönlich keine Unterschriften mehr sammeln. (pascal)