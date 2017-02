Kitzbühel – Nach den ersten Erfahrungen mit dem neuen ÖBB-Fahrplan im Brixental sowie aufgrund der Kunden-Feedbacks wird der Fahrplan ab kommendem Montag angepasst. Zehn Regional-Express-(REX-)Züge legen künftig einen zusätzlichen Halt in Kitzbühel-Hahnenkamm ein. Ab Wörgl Hauptbahnhof in Richtung Schwarzach-St. Veit sind dies sechs REX-Züge, in der Gegenrichtung halten vier REX-Züge künftig in Kitzbühel-Hahnenkamm.

Für die Umsetzung dieser Angebotsverbesserung sind geringfügige Anpassungen des Fahrplanes erforderlich. Die betroffenen sechs REX-Züge fahren ab Wörgl um zwei Minuten früher in Richtung Kitzbühel ab. Statt zur Minute 52 wird ab Montag neu zur Minute 50 abgefahren. Ab Kitzbühel verkehren diese Züge dann im gewohnten Fahrplan weiter in Richtung Schwarzach-St. Veit. Bei den vier aus Richtung Schwarzach-St. Veit kommenden REX-Zügen, die neu einen Halt in Kitzbühel-Hahnenkamm bekommen, verschiebt sich die Ankunft in Wörgl um eine Minute nach hinten.

Die neue Ankunftszeit dieser Züge ist zur Minute 09 in Wörgl. Um den Anschluss um 07.50 Uhr ab Wörgl Hbf. in Richtung Kitzbühel bzw. Schwarzach-St. Veit zu gewährleisten, wird die Abfahrtszeit des REX 5208 ab Kufstein ab kommendem Montag um eine Minute vorverlegt. Dieser Zug fährt künftig um 07.35 Uhr ab Kufstein in Richtung Wörgl – Innsbruck – Brenner ab. (TT)