Kufstein – Verparkte Haltestellen, Busse, die nicht mehr vorwärtskommen, zugeparkte Kreuzungsmündungen rund um die Baustellen am Kufsteiner Bahnhof (Münchener Straße, Südtiroler Platz): Wie sich bei einem Lokalaugenschein dort zeigt, ist das Leben für die Busfahrer derzeit alles andere als leicht. Aber auch für die restlichen Verkehrsteilnehmer tun sich bei starkem Verkehrsaufkommen immer wieder brenzlige Situationen auf.

Besonders ärgerlich wird es, wenn stundenlang Bushaltestellen einfach zugeparkt werden. So geschehen am vergangenen Freitag.

Angeblich von fünf Uhr Früh weg soll ein Lieferwagen die Bushaltestelle am Südtiroler Platz, direkt vor der Baustelle, verparkt haben. Abhilfe war nur schwer zu finden. Bei der Stadtpolizei gingen die Anzeigen der Busfahrer ein, doch die hatte ein anderes Problem: Es stand kein Abschleppwagen für einen Lieferwagen dieser Größe zur Verfügung, wie seitens der Stadtpolizei erklärt wird. So mussten die Busse stundenlang in zweiter Spur stehen bleiben, um ihre Passagiere aussteigen zu lassen.

Noch eines prangert Leo Wieser, Betriebsratsvorsitzender der Inntaler Omnibus BetriebsGmbH, für seine Fahrer an: „Uns stehen derzeit nur noch zwei Bushaltestellen zur Verfügung.“ Gemeint sind damit die provisorischen Haltestellen vis-a-vis der Bahnhof-Baustelle am Südtiroler Platz vor dem Hotel Gisela. Eigentlich sollten hier vier Busse Platz haben, wie auch von den Österreichischen Bundesbahnen gefordert, so deren Pressesprecher Hans Kapferer. Laut Wieser ginge sich das aber nicht aus.

Bürgermeister Martin Krumschnabel hat angesichts der Situation wenig Freude: „Der Busverkehr muss auf alle Fälle gesichert sein“, sagt der Kufsteiner Stadtchef. Er werde sich die Situation genau ansehen und notfalls auch Maßnahmen ergreifen.

Auch seitens der Stadtpolizei erklärte man, dass der Bereich künftig schärfer kontrolliert und das Halten und Parken noch einmal überprüft werde. (wo)