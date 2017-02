Innsbruck – In zwei Bundesländern, der Steiermark und Oberösterreich, hat gestern die letzte der drei Semesterferien-Staffeln begonnen: Rund 350.000 Schüler erhielten dort ihre Schulnachrichten und starteten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig enden mit dem Wochenende für die etwa 340.000 Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und im Burgenland die Semesterferien.

Der innerösterreichische Urlauberschichtwechsel sowie Ferien in der Slowakei, Tschechien und den Niederlanden werden laut Verkehrsprognosen wieder zu Fahrtbehinderungen führen. Vor allem die Zu- und Abfahrten zu bzw. aus den Skigebieten werden hierzulande wohl wieder die Autofahrer auf eine harte Geduldsprobe stellen. Dazu muss man mit zusätzlichen Verzögerungen wegen Kontrollen an den Grenzstellen zu Deutschland rechnen.

Bereits vergangene Woche hat es sich rund um den Urlauberschichtwechsel auf den Tiroler Hauptverkehrsrouten massiv gestaut. Blockabfertigungen gab es im Brettfallund Lermooser Tunnel sowie dem Grenztunnel Füssen. Der größte Staupunkt war die Inntalautobahn zwischen Kufstein und Kundl, dort betrug der längste Stau rund 25 Kilometer. (APA, TT)