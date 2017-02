Innsbruck – Der abendliche Stau im Berufsverkehr – er gehört in Innsbruck mittlerweile jeden Tag dazu. Egal ob aus der Stadt hinaus oder in die Stadt hinein: Nichts geht mehr. Die subjektive Einschätzung, dass in den vergangenen Monaten die Stauproblematik in Innsbruck größer geworden ist, unterstreicht jetzt eine aktuelle Statistik des Navi-Herstellers TomTom. Aus dessen weltweitem Traffic Index geht aber auch hervor, dass Innsbruck im Vergleich zu anderen Städten noch einen relativ flüssigen Verkehr hat.

Dennoch: Geht es nach dieser Auswertung, dann müssen die Autofahrer in Innsbruck mit fünf Prozent mehr Fahrzeit im Vergleich zum Vorjahr rechnen. Abends muss man um 34 Prozent mehr Zeit einplanen. Sprich: Für eine Fahrt, die bei fließendem Verkehr 30 Minuten dauern würde, steht man durchschnittlich zehn Minuten zusätzlich im Stau. Auch in der Früh gibt es Spitzen: Hier ist um ein Viertel mehr Zeit einzurechnen. Für seine Untersuchung verwendete der Navi-Hersteller Daten aus seinen Geräten und bildete sie in einer weltweiten Stauentwicklung ab. Innsbruck liegt mit einem allgemeinen Staulevel von rund 20 Prozent im Vergleich zu anderen Städten am Ende der Stautabelle. Auch österreichweit gibt es mit Salzburg, Wien, Graz und Linz Städte, in denen es sich deutlich mehr und öfter staut. Salzburg führt heuer das Ranking an. Hier sind Autofahrer abends bis zu 57 Prozent länger unterwegs als bei geringem Verkehrsaufkommen. Auf ein Jahr gesehen summiere sich der Zeitverlust für einen Salzburger Pendler auf 112 Stunden. Wobei anzumerken ist, dass hier 230 Arbeitstage und eine Fahrtdauer von einer Stunde jeweils zur Stoßzeit hochgerechnet wurden.

Während die Statistik für Innsbruck vergleichsmäßig wenige Staus ergab, sind die Steigerungen von rund fünf Prozent für ein Jahr österreichweit der Spitzenwert. Rückblick: Ein einziger Unfall auf der Inntalautobahn im September löste ein regelrechtes Stau-Chaos in der Stadt aus, bei dem sämtliche Pendler weit über eine Stunde an Zeit verloren. Damals waren auch alle Ausweichrouten verstopft. Ein Phänomen, das man auch von verregneten Sommertagen kennt, wenn viele Urlauber in die Landeshauptstadt wollen. Der bekannteste Stauforscher Deutschlands, Michael Schreckenberg, rät generell, sich bei Stau keine Ausweichrouten zu suchen. Dank moderner Technik kennen die Alternativen auch andere Verkehrsteilnehmer. (TT, mw)