Von Claudia Funder

Sillian – Was in Lienz längst Usus ist, soll nun auch in Sillian Eingang finden: gebührenpflichtiges Parken.

Bereits zur Amtszeit von Bürgermeister Erwin Schiffmann war das Thema angedacht, aber wieder zurückgestellt worden. Sein Nachfolger Hermann Mitteregger (Team Sillian) will nun Nägel mit Köpfen machen. Konkret geht es um die Erlassung einer Parkabgabeverordnung für den Bereich Marktplatz, den Parkplatz Tschurtschenthaler und Ortner sowie den Parkplatz westlich und nördlich des Gemeindehauses. Diese soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 8. März, durchgewunken werden. Widerstände werden keine erwartet. „Ich rechne mit einem einstimmigen Beschluss“, betont Bürgermeister Mitteregger.

Zum einen gibt es in der Kernzone von Sillian Dauerparker, die die Stellplätze mit ihren Fahrzeugen immer wieder längerfristig okkupieren. Zum anderen drohte wichtiger Parkraum auf privatem Grund „wegzubrechen“. Damit dieser weiter für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen kann, wurde eine Lösung gesucht. Die Einnahmen auf der Privatfläche sollen zur Hälfte an den Grundbesitzer gehen, erklärt Gemeindevorstand Peter Leiter.

Zwei der drei genannten Parkplätze – jene beim Gemeindehaus und im Bereich Marktplatz – sind im Eigentum der Gemeinde.

Insgesamt sollen 95 Stellplätze, alle liegen innerhalb der Kernzone von Sillian, gebührenpflichtig werden.

50 Cent werden pro Stunde zu berappen sein. Die Parkdauer soll maximal drei Stunden betragen, verrät Bürgermeister Hermann Mitteregger. Zwei Parkautomaten zum Lösen der Tickets werden aufgestellt werden. Kosten: jeweils 7000 Euro.

Wird die Erlassung der Park­abgabeverordnung am kommenden Mittwoch im Gemeinderat durchgewinkt, und davon ist auszugehen, soll das Vorhaben ehestmöglich realisiert werden. Ortschef Hermann Mitteregger peilt den Start mit Juni an.

Und wer wird kontrollieren, ob die Lenker der auf den drei Plätzen geparkten Fahrzeuge auch tatsächlich die geforderte Anzahl an Münzen in den Automaten geworfen haben? „Zwei bis drei Vertreter der Gemeinde“, gibt Peter Leiter Antwort auf die Frage. „Diese werden auch speziell ausgebildet werden.“

Sillian wird übrigens die dritte Osttiroler Gemeinde sein, in der man auf ausgewiesenen Arealen für das Abstellen von Fahrzeugen in die Tasche greifen muss. Denn neben der Stadtgemeinde Lienz gibt es derzeit auch in Prägraten gebührenpflichtige Parkplätze (Parkabgabe-Einhebung nach dem Tiroler Parkabgabegesetz), heißt es auf Nachfrage von Seiten der Bezirkshauptmannschaft.