Von Marco Witting

Innsbruck – Da kommt heute einiges zusammen – und damit sind nicht nur die zahlreichen Fahrzeuge gemeint. Das Ende der Ostersperre für den Schwerverkehr, viele Urlauber, die in Richtung Heimat stauen, ein Radrennen samt Sperre der Europabrücke und auch das Wetter: Diese Zutaten könnten den Verkehrsteilnehmern heute in Tirol die Suppe ordentlich versalzen. Vieles deutet auf ein Stau­chaos in Tirol hin.

Ob das dann auch tatsächlich eintrifft, das bleibt abzuwarten. Tirols Verkehrspolizei will jedenfalls alles dafür tun, dass sich die Staus in Grenzen halten. Markus Widmann, Leiter der Verkehrsabteilung, meinte jedenfalls: „Wir haben heute jedenfalls noch einem einen Großeinsatz vor uns. Die Wettersituation schaut einmal nicht so gut aus. Aber das müssen wir auf uns zukommen lassen.“ Es gibt jedenfalls viele sehr schwer zu prognostizierende Variablen für die Verkehrspolizisten.

Schneefall: Die Meteorologen erwarteten in ihren Wettermodellen jedenfalls „winterliche Bedingungen“ heute Früh, wie es ZAMG-Meteorologe Simon Hölzl ausdrückte. „Es kühlt sicher zwischen acht und zehn Grad ab. Speziell in den Morgenstunden kann es da auch winterliche Fahrbedingungen geben.“ Das betreffe natürlich auch die Passstraßen – wie den Brenner. Widmann erklärte unterdessen, dass man sich, sollte das Wetter besonders schlecht werden, mit dem Veranstalter des Radrennens noch einmal zusammensetzen werde.

Schwerverkehr: Normalerweise stauen sich an Tagen nach langen Feiertagswochenenden ab 5 Uhr Früh die Lkw in Richtung Süden. Das wird heute nicht anders sein, erwarteten Verkehrsexperten. Die Frage für die Polizei bleibt: Wie schnell kommt der Lkw-Verkehr durch Tirol über den Brenner, ehe es dort für rund 30 Minuten eine Sperre gibt?

Straßensperre: Die Tour of the Alps, die Profi-Radtour der Euregio, bremst heute nämlich den Straßenverkehr aus. Die Politik wollte es, dass symbolträchtig über die Europabrücke geradelt wird und diese Bilder um die Welt gehen. Dafür muss die Hauptverbindungsroute aber gesperrt werden. Gegen 11 Uhr wird zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Patsch der Verkehr für 15 Minuten (Richtung Norden) und 30 Minuten (Richtung Süden) angehalten. In weiterer Folge gibt es auch Sperren der Brennerstraße und der Drautalstraße – je nachdem, wann der Renntross durchkommt (siehe Sportteil).

Süden: Und dann wäre (neben dem Berufsverkehr) auch noch die Osterreisewelle aus dem Süden. Hier kam es schon am Wochenende auf der Hin- und gestern auf der Rückreise zu Staus. Klassischer Staupunkt dabei: der Grenzübergang Kufstein – Kiefersfelden. Hier ist durch die Grenzkontrollen in Bayern mit Wartezeiten zu rechnen. Widmann: „Wir rechnen durchaus noch mit einigem Rückreiseverkehr und einigen Behinderungen.“