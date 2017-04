Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Um 490 Euro im Jahr mit den Öffis durch das ganze Land kutschieren. Diese Tarifreform ist auf Schiene und tritt mit 1. Juni in Kraft.

Ein nicht unwesentlicher Aspekt dieses Angebotes ist, dass auch der bisher – viel kritisierte – „Kernzonenzuschlag“ für das Innsbrucker Stadtgebiet wegfällt. Jedes Öffiticket, das künftig nach Innsbruck gekauft wird, berechtigt somit auch zur Nutzung innerstädtischer IVB-Linien – ohne Aufpreis.

Um diesen Einnahmenentfall (inklusive Leistungen für das Schul- und Lehrlingsticket) für die Stadt respektive die IVB als Tochterunternehmen abzufangen, wurde zwischen Stadt und Land ein diesbezüglicher „Grund- und Finanzierungsvertrag“ ausverhandelt, der gestern vom Innsbrucker Gemeinderat beschlossen wurde.

Folglich erhält die Stadt vom Land für das laufende Jahr 6,24 Mio. €. 2018 kommen noch rund 505.000 Euro des Landes zur Finanzierung des Remisenbetriebs für Regionalbahnfahrzeuge (Völs-Rum) innerhalb der Stadtgrenzen hinzu. Die tatsächlichen Aufwendungen der Stadt für das Schüler-/Lehrlingsticket (SLT) sollen 2018 von einem externen Berater erhoben werden – die folgenden Zahlungen aus diesem SLT-Titel ab dem Jahre 2019 daran angeglichen werden, jedoch nicht über 1,34 Mio. € liegen. Hinzu kommt ab 2019 die allgemeine Abgeltung in der Höhe von 5,95 Mio. € (plus 505.000 Remisekosten): in Summe also maximal 7,8 Mio. € pro Jahr. Der Vertrag soll Ende 2026 enden.

Festgeschrieben wird im Vertrag, der bereits von der Landesregierung abgesegnet ist, jedoch noch eines Landtag-Ja im Mai bedarf, dass erst ab dem Jahr 2019 die Öffi-Tarife jedes Jahr valorisiert werden sollen. Das erste Folgejahr der von Schwarz-Grün so gepriesenen Tarifreform bleibt also von einer Erhöhung ausgenommen. Praktischerweise finden 2018 Wahlen in Land und Stadt statt.