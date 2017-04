Innsbruck – Zum zweiten Mal nach 2015 wird der Arlberg-Straßentunnel wegen Modernisierungsarbeiten monatelang gesperrt, konkret von Montag, den 24. April, bis zum 2. Oktober. Die ÖBB wollen laut dem Tiroler Personenverkehrs-Regionalchef Rene Zumtobel diese Chance nutzen, sich „auch neuen Kunden als schnellere und kostengünstige Alternative, und das stressfrei und staufrei, zu präsentieren – sozusagen die süßeste Versuchung, seit es Bahnfahren gibt“. Bereits bei der letzten langen Tunnelsperre waren die ÖBB-Fahrgastzahlen um 10 Prozent zwischen Tirol und Vorarlberg und um 5 Prozent im Fernverkehr gestiegen, diesmal soll das Plus noch deutlicher ausfallen.

Denn anders als 2015 (damals war der Straßentunnel 208 Tage lang zu) gebe es tagsüber bis 22 Uhr einen fast lückenlosen Stundentakt mit Railjets nach Vorarlberg bzw. in die Schweiz. In beide Richtungen fahren je 15 Züge, die Gesamt-Sitzplatzkapazität liege bei 15.000, so Zumtobel. Zudem gebe es noch einige Nachtzüge auf der Arlbergstrecke. Mit der Sparschiene gebe es Tickets für 9 Euro zwischen Innsbruck und Feldkirch, in der 1. Klasse ab 19 Euro. Zudem werde man insgesamt 10.000 Gutscheine à 5 Euro für eine neue Vorteilscard Classic bzw. deren Verlängerung verteilen. Mit den Tourismusverbänden sollen für die Urlauber spezielle Bahn-Pakete geschnürt werden, sagt Zumtobel.

Die Arlberg-Bahnstrecke wurde am 20. September 1884 eröffnet – noch mit Dampfzügen und im Beisein von Kaiser Franz Joseph. (va)