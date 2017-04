Von Denise Daum

Mühlbachl, Gries a. Br. – Die längste Brücke der A13 Brennerautobahn ist in die Jahre gekommen: Eine Generalsanierung der knapp zwei Kilometer langen Luegbrücke zwischen Gries am Brenner und Brennersee ist unausweichlich. Das könnte nicht nur teuer, sondern auch kompliziert werden. Denn die Bürgermeister im Wipptal sehen eine Jahrhundertchance gekommen. Eine Jahrhundertchance, um die vom Verkehr stark belastete Region zumindest ein Stück zu befreien.

„Wir fordern von der Asfinag, auf das Wipptal Rücksicht zu nehmen, und wollen einen Tunnel statt der Brücke“, zeigt sich der Wipptaler Planungsverbandsobmann Alfons Rastner kämpferisch. Finanzielle Einwände und Bedenken lässt er nicht gelten, noch bevor sie überhaupt eingebracht werden. „Die Asfinag braucht gar nicht erst sagen, dass ein Tunnelbau zu teuer wäre. Die Einnahmen durch die Brennermaut sind hoch genug.“

Rückendeckung bekommt Rastner vom Grieser Bürgermeister Karl Mühlsteiger. „Ein Tunnel ist die einzig sinnvolle Lösung. Auch für die Asfinag ist das von Vorteil, sie würde sich die Revisionskosten für die Brücke und den Winterdienst sparen.“ Der Tunnel, den sich die Tal-Bürgermeister vorstellen, würde kurz vor der Ausfahrt Brennersee wieder in die Autobahn münden.

Günter Fritz von der Planungsabteilung in der Asfinag bestätigt auf TT-Nachfrage, dass es für die Luegbrücke eine Lösung brauche. Wohin die Reise gehen soll, sei aber noch nicht festgelegt. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Planungen“, erklärt Fritz. Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie, bei der verschiedene Varianten geprüft werden. Mit den Bürgermeistern der Region stehe man in Kontakt. Günter Fritz will nicht kommentieren, wie realistisch es ist, einen Tunnel zu bauen, anstatt die Brücke zu sanieren. Ebenso wenig nennt er konkrete Projektkosten. „Wir reden von sehr vielen Millionen. Von Hunderten Millionen“, sagt Fritz. Er rechne damit, dass das Projekt – in welcher Form auch immer – im Jahr 2020 gestartet werde.