Innsbruck, Imst – Gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT) hat LHStv.Ingrid Felipe am Mittwoch den Oberländer Bürgermeistern jenes Modell vorgestellt, mit dem die Landesregierung ab Dezember 2017 den öffentlichen Nachtverkehr im Oberland gestalten wird. Man werde mit den künftigen Nachtzügen über „ein unschlagbares Angebot“ verfügen, so die Mobilitätslandesrätin. Vorarlberg führe zeitgleich mit der neuen Nachtschiene Oberland einen Nachtzug von Bregenz nach Bludenz ein, ansonsten gebe es nirgendwo in Österreich ein solches Angebot, betont Felipe. Die in Tirol bediente Strecke von 150 Kilometern Nachtschiene am Wochenende sei überhaupt einzigartig: Die Züge fahren von Kufstein bis Landeck durch und ermöglichen damit erstmals auch direkte Fahrten vom Unter- ins Oberland.

Die seit einem Jahr verkehrende Nachtschiene im Unterland sei ein voller Erfolg, so ÖBB-Regionalmanager Rene Zumtobel. Nach bereits sehr hohen Nutzungszahlen von 80 Fahrgästen pro Zug im ersten Jahr konnten die ÖBB im ersten Jahresviertel bei den Fahrgästen eine Steigerung von zehn Prozent melden.

Anders als im Unterland, wo die Nachtbusse durch die Nachtschiene ersetzt wurden, wird es im Oberland eine Mischvariante geben. Bis nach Telfs werden zwei von vier Bussen durch Züge ersetzt. Die Züge halten an allen Bahnhöfen, womit nun die Gemeinden Rietz, Stams, Mötz, Silz, Haiming, Ötztal, Roppen, Imst, Imsterberg, Schönwies und Landeck eine Öffi-Nachtverbindung erhalten. Voraussichtlich werden die zwei Züge von Innsbruck Richtung Landeck ab Dezember kurz vor 2 bzw. 4 Uhr abfahren, der Zug von Landeck nach Innsbruck sollte gegen 1.30 Uhr losrollen.

Anders als für die Nachtbusse übernimmt das Land für die Nachtschiene die komplette Finanzierung.

Die Reaktion der Jungen VP fällt im Oberland erfreut aus: Der Imster Gemeinderat Thomas Greuter betont, dass nun auch den Oberländer Jugendlichen das Innsbrucker Nachtleben offensteht. Auch zeichne sich bereits eine Lösung für die Imster Jugendlichen ab, wenn es um den Transport vom Bahnhof in die Stadt geht: „Der Ötztaler Nightliner könnte diese Aufgabe übernehmen.“ JVP-Landesobmann Dominik Schrott rät nun den Pitztaler Bürgermeistern, sich in der Frage des Transports in das Tal zusammenzusetzen.

Der Imster SP-Gemeinderat Vincenzo Diana erinnert seinerseits daran, dass die Idee von der Jungen SPÖ in den Gemeinden Landeck, Imst und Haiming ausgegangen war und dass es nun um die Anbindungen gehe. Greuter (JVP): „Gut, dass wir uns gemeinsam für diese Sache eingesetzt haben.“ (TT, pascal)