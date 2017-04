Innsbruck – Ab Dezember 2017 werden an Wochenenden erstmals zwei Nachtzüge von Innsbruck bis Landeck und eine Nachtschiene in die Gegenrichtung verkehren. Die Züge ab Innsbruck starten voraussichtlich um kurz vor 2 Uhr und kurz vor 4 Uhr, jener ab Landeck um kurz nach halb zwei. Die Oberland-Nachtschiene wird direkt an die bereits bestehende Nachtschiene ins Unterland angebunden. Diese durchgehende Nachtzugverbindung über 150 Kilometer sei „österreichweit einzigartig“, betont LHStv. Ingrid Felipe, die das Modell gestern gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT) den Bürgermeistern im Oberland präsentierte.

Durch die Nightliner-Züge entstünden nachts auch attraktive neue Verbindungen wie Hall – Zirl, Telfs – Imst oder Schwaz – Völs, freut sich Felipe. Anders als im Unterland, wo die Nachtbusse durch die Nachtzüge ersetzt wurden, wird es im Oberland eine Mischvariante geben: Bis nach Telfs werden zwei von vier Bussen durch Züge ersetzt, zwei Busse bleiben jedenfalls. Eine von Telfs, Zirl und Pettnau gewünschte fünfte Nachtverbindung – also den Erhalt eines dritten Busses – „prüft der VVT und wird sie voraussichtlich umsetzen können“, hieß es gestern seitens der Landesregierung. Die Züge fahren dann weiter bis nach Landeck und halten an allen Bahnhöfen.

Der Nachtbus über Völs nach Oberperfuss fährt in Zukunft nur noch drei- statt viermal, hier soll eine Taxilösung ab Kematen erarbeitet werden. Völs und Kematen werden in Zukunft ab Innsbruck fünf statt drei Halte pro Nacht haben – jene der drei Nachtbusse plus die beiden Nachtzüge. Anders als für die Nachtbusse übernimmt das Land für die Schienenverbindungen die komplette Finanzierung.

LR Johannes Tratter begrüßte die Mischlösung ausdrücklich, auch aus Telfs, Zirl und Völs – also jenen Gemeinden, die sich gegen eine reine Zuglösung ausgesprochen hatten (die TT berichtete) – kamen gestern positive Reaktionen. „Wir gehen stark davon aus, dass der dritte Bus fahren wird“, meinte etwa der Telfer Verkehrsreferent Vize-BM Christoph Walch. „In dem Fall ist das eine Lösung, mit der wir sehr gut leben können und die von der Bevölkerung hoffentlich angenommen wird.“

Freuen dürfen sich die Wipptaler Nachtschwärmer: Der – ohnehin wenig frequentierte – Nachtzug nach Gries wird zwar eingestellt, dafür soll zweimal pro Nacht ein Bus von Schönberg über Matrei und Steinach nach Gries sowie retour geführt werden – gekoppelt an die Zeiten des Nightliners von Innsbruck nach Schönberg. Wipptals Planungsverbandsobmann Alfons Rastner freut sich, dass mit dem VVT eine Lösung für das Tal gefunden werden konnte. Vorteil des Busses sei einerseits, dass mehrere Haltestellen nahe der Siedlungsgebiete angefahren werden, und andererseits, dass die Zeiten an die Wünsche der Jugend angepasst worden seien. Schließlich wird durch den Nightliner auch das Stubaital mit dem Wipptal verbunden.

Wann der Nightliner von Innsbruck über Schönberg bis Gries Fahrt aufnehmen soll, steht noch nicht fest. Der VVT rechnet mit Herbst. Die Mitfinanzierung der Gemeinden sei noch nicht ganz ausverhandelt, wie es von Seiten des VVT heißt. (md, dd)