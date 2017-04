Von Sabine Strobl

Lans, Trins – Die Engstellen in Lans sind bei Eltern gefürchtet. Ein Vater erstattete zuletzt in der Gemeinde Bericht, dass sein Kind fast von einem Bus überfahren worden sei. Eltern der neuen Siedlung Oberes Feld machten sich Sorgen, ob die Kinder sicher in die Schule kommen (das TT-Ombudsmannteam berichtete). Die Aussage, es sei ja noch nichts passiert, lässt der Bürgermeister von Lans, Benedikt Erhard, nicht gelten. Er hat als Großvater mit dem Kinderwagen schon selbst bedrohliche Situationen erlebt.

Jetzt reagiert die Gemeinde auf den Verkehr mit verschiedensten Maßnahmen. Bereits in den nächsten Tagen werden 80 Zentimeter hohe Poller auf dem befahrbaren Gehsteig zwischen Autohaus Nagiller und Isserwirt und dann weiter aufgestellt. Die Abstände der Poller sind so bemessen, dass Fahrzeuge dazwischen auf den Gehsteig ausweichen können, um entgegenkommenden Autos Platz auf der engen Straße zu machen. „Dann müssen die Autos wieder zurück auf die Fahrbahn“, erklärt der Bürgermeister. „Ich fühle mich für die Fußgänger verantwortlich.“ Der Gehsteig wird somit nicht mehr durchgehend befahrbar sein, was so auch verboten ist.

Die Kosten für das Aufstellen der Poller, 2500 Euro, trägt Lans. Denn die Gehsteiggestaltung fällt in den Verantwortungsbereich der Gemeinden und ist generell eine der teuersten Baumaßnahmen.

In den 1980er-Jahren setzten sich die abgeschrägten Gehsteigkanten durch und waren als praktische „Begegnungszone“ an engen Stellen gedacht. Mittlerweile hat der Verkehr zugenommen, die Autos sind breiter geworden und die Traktoren viel größer. Mittelfristig wird die Dorfstraße inklusive Gehsteig mit zum Teil hoher Kante neu gestaltet (Kosten 250.000 Euro aufwärts). Für den Straßenteiler mit Querungshilfe bei der erwähnten neuen Siedlung an der Ellbögner Straße rechnet die Gemeinde mit 60.000 Euro. Zudem sollen alte Fußwege wiederbelebt und das Radnetz der Umgebung verbessert werden.

Das Land zeigt Verständnis für die Gemeinden. Aus dem Büro von Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe heißt es: „Wir wissen, dass sich zahlreiche Gemeinden mit provisorischen Lösungen wie schweren Blumentöpfen etc. dagegen wehren, dass Pkw diese Gehsteige als Fahrbahn nutzen. Gedacht sind diese abgeflachten Gehsteige ja nur als Ausweichvariante für Lkw und Busse.“

Egal ob Lienz oder Imst, derzeit investieren zahlreiche Orte in Sicherheitsmaßnahmen für Fußgänger. Trins im Gschnitztal hat vor zwei Jahren den Gehsteig durch den Ort erneuert und großteils mit einer hohen Kante versehen. Auch hier hatten Eltern zuvor beklagt, dass Autos zu schnell unterwegs seien. „Das Raunen der Autofahrer hat sich gelegt“, sagt Bürgermeister Mario Nocker. Als nächster Schritt wird mit der Bezirkshauptmannschaft über einen Zebrastreifen bei der Schule verhandelt.