Von Michael Mader

Kufstein – Nach dem Adele-Stürzl-Weg gibt es in der Festungsstadt seit gestern die erst zweite Straße, die nach einer Frau benannt wird.

„Ich bin aber fest dahinter, dass auch die nächsten Straßen Frauennamen erhalten“, meinte Karin Eschelmüller als Obfrau des Verkehrsbeirates bei der feierlichen Enthüllung des Schildes für die Luise-Fankhauser-Straße. Und im Nachsatz: „Fankhauser war eine tolle Frau. Eine Straße nach ihr zu benennen ist nur eine Minimalleistung der Stadt.“

Die im Jahre 2004 verstorbene Luise Fankhauser hat neben ihren eigenen vier Kindern und einer Ziehtochter bis zum Jahre 1975 mindestens 60 Pflegekinder aufgezogen. Das Hauptengagement der gelernten Krankenschwester galt den in Not stehenden Menschen. „Diesen zu helfen und Trost zu spenden war ihre große Lebensaufgabe“, weiß ihr Sohn Hubert. Unter anderem besuchte sie mehr als 20 Jahre lang regelmäßig die Kufsteiner Patienten in der Nervenheilanstalt Hall, ebenso wie Pflegebedürftige im Altenheim in Kufstein. Für ihre Verdienste erhielt Luise Fankhauser unter anderem 1976 das Ehrenzeichen der Stadt Kufstein, 1985 das Ehrenzeichen in Silber der Erzdiözese Salzburg und 1996 den Generationspreis des SPÖ-Jugendclubs Kufstein „als Dank und Anerkennung für jahrzehntelange Betreuung kranker Kufsteiner Bürger in der Nervenheilanstalt Hall“.

Zu guter Letzt wurde Luis­e Fankhauser vom Gemeinderat mit einer eigenen Straße bedacht. Übrigens erst die zweite mit einem Frauennamen von insgesamt 165 Straßen in Kufstein. Bürgermeister Martin Krumschnabel freute sich. Er hätte schon einen Namen für diese Straße gehabt, aber Frauen hätten die Geschichte der Stadt genauso mitgeprägt wie die Männer. „Wir hatten ja eine Mutter Teresa direkt vor der Haustüre“, merkte Krumschnabel in Bezug auf Luise Fankhauser an.