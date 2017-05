Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Die Leute kommen von überallher – aus Innsbruck, aus den verschiedenen Tiroler Bezirken, sogar aus Deutschland: Die riesige Parkfläche beim Bahnhof in Jenbach mit den rund 250 Gratis-Plätzen ist häufig schon um 7 Uhr in der Früh vollgeparkt, sogar im Kreisverkehr stehen manche. Wenn ein Lkw durchmuss, wird es eng. Manche drehen mehrere Runden, bis sie einen Platz finden, fluchen, verpassen mitunter ihren Anschluss. „Es ist mir schon öfters passiert, dass ich lange warten musste, bis jemand wegfährt, und deshalb erst den nächsten Zug nehmen konnte“, sagt eine Frau aus Münster. Besonders ärgerlich für die Pendler ist, dass viele der Parkplätze Reisende besetzen, die oft erst Tage später zurückkehren. Wer eine gültige Fahrkarte hat, ist parkberechtigt, auch wenn es eine Obergrenze von drei Tagen gibt.

Auch eine Pendlerin aus Telfs fährt immer noch früher zu dem in Pfaffenhofen liegenden Bahnhof – in der Hoffnung, so genügend Zeit für die Parkplatzsuche zu haben. „Oft staut’s sich schon weit zurück, aber meistens hab’ ich Glück“, meint sie. Auch wenn sie ihren Pkw – so wie viele andere – häufig nicht vorschriftsmäßig abstellen kann. „Ich hoffe, dass sich bald etwas tut“, sagt sie in Hinblick auf das tägliche Chaos. Alle warten auf das dreistöckige Parkhaus, das hier entstehen soll.

Laut ÖBB-Sprecherin Juliane Pamme sind noch 2017 in Telfs-Pfaffenhofen und Matrei a. Br. Erweite­rungsmaßnahmen geplant, in Kitzbühel wird den Fahrgästen ebenfalls ab heuer eine P & R-Anlage zur Verfügung stehen. Außerdem wird im Zuge der Ski-WM die Parkfläche beim Bahnhof in Seefeld erweitert. Was die P & R-Anlage beim Bahnhof Jenbach betrifft, die längst die Grenze ihrer Auslastung erreicht hat, laufen derzeit Verhandlungen mit Land und Gemeinde, heißt es vonseiten der ÖBB. Ein Datum für die Errichtung des geplanten Parkhauses wird aber weiter nicht genannt. Sicher ist nur, dass die Plätze dort nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen werden. In Imst, wo erst 2010 eine heute viel zu kleine Parkanlage eingerichtet wurde, ist eine Erweiterung im Ausbauprogramm bis 2025 enthalten.

In Tirol gibt es an 74 Bahnhöfen Parkplätze für Bahnreisende. Ziel ist, den Kunden eine nahtlose und attraktive Mobilitätskette anzubieten. Gemeinsam mit Land und Gemeinden wurde in den vergangenen Jahren das Parkplatzangebot auf rund 3700 Pkw- und 3500 Zweirad-Stellplätze angehoben. Pamme: „Besonders im Umfeld von Ballungsräumen ist es wichtig, Pendlern eine Alternative zum Auto zu bieten.“ Für die ÖBB ist die Ausweitung des Angebots an kostenlosen Parkplätzen mit ein Grund, dass Österreich beim Bahnfahren innerhalb der EU einen Spitzenplatz einnimmt.

Wie Alexander Jug, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Tirol (VVT), meint, sollen das neue Tirol- und Regioticket noch mehr Bewohner zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsbetriebe bewegen. Eine Ausweitung des Angebots sei deshalb bereits in Planung. Damit diese künftigen Fahrgäste dann auch ihr eigenes Fahrzeug abstellen und in Züge umsteigen können, braucht es laut Peter Gstrein, Fahrdienstleiter in Telfs, aber auch Zubringer – Busse, die zwischen Orten und Bahnhöfen pendeln und sich nach den Abfahrtszeiten der Züge richten. „Vielen bleibt derzeit nichts anderes übrig, als mit dem Pkw zu fahren.“ Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert zudem eine bessere Infrastruktur für Zweiradfahrer – sichere Radwege und genügend diebstahlgeschützte Abstellplätze auch für E-Bikes.