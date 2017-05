Kartitsch – Die Ortsdurchfahrt der B111 in Kartitsch ist 1978 errichtet und seither nicht mehr saniert worden. Die Asphaltdecke ist brüchig, die Gehsteige, Einfahrten und Busbuchten entsprechen schon lange nicht mehr dem heutigen Stand. Anrainer beklagen das laute Rumpeln, wenn nachts Fahrzeuge durch den Ort fahren – oft mit zu hoher Geschwindigkeit.

Bis 2025 sollen insgesamt sieben Mio. Euro in die Sanierung der Gailtalstraße fließen. Eine Million davon wird über die Bauzeit von einem Jahr in den 700 Meter langen Abschnitt zwischen den Ortstafeln von Kartitsch investiert. Diese Kosten teilen sich Land und Gemeinde im Verhältnis von 70 zu 30. Am Samstag erfolgte der Spatenstich mit LHStv. Josef Geisler.

„Die Bauarbeiten werden Mitte Juni beginnen“, kündigte Harald Haider vom Baubezirksamt Lienz an. Im August werde aus Rücksicht auf die Hochsaison im Tourismus pausiert. In einem Jahr soll der Streckenabschnitt fertig gestellt sein. Die Oberflächenentwässerung und alle Versorgungsleitungen werden erneuert. Beim Gemeindeamt entsteht ein unterirdisches Rückhaltebecken. Zudem werden die Gemeindestraßen neu und verkehrssicher in die B111 eingebunden. Das Regenwasser fließt künftig über ein Leitungssystem zu einem Reinigungsschacht. BM Josef Außerlechner freut besonders, dass im Zuge der Sanierung die Leerverrohrung für das Breitband-Internet bis zu den Häusern an der Straße mitverlegt wird. Bis 2019 soll die Backbone-Leitung von Tassenbach herauf und bis zur Landesgrenze zu Kärnten angeschlossen sein. Die Straße durch Kartitsch wird durchgehend eine Breite von sechs Metern aufweisen, der Gehsteig wird 1,5 Meter breit. Die zwei neuen Busbuchten bekommen eine Beleuchtung, es entsteht ein Schutzweg.

„Es sind die laufenden Straßenbauprojekte, die die Erreichbarkeit und Lebensqualität des ländlichen Raums sichern. Umso mehr freut es mich, dass wir heuer mit der Ortsdurchfahrt Kartitsch wieder ein Vorhaben in die Hand nehmen, von dem die Bevölkerung direkt profitiert“, sagte LHStv. Josef Geisler. (bcp)