Von Marco Witting

Innsbruck – Irgendwo zwischen gesunder Selbsteinschätzung und gefährlicher Selbstüberschätzung wandeln die heimischen Autofahrer, wenn es um die eigenen Fahrkünste geht. Eine Umfrage der Asfinag zeigt, dass 46 Prozent der Befragten von sich glauben, „besser mit dem Auto zu fahren als andere“. Und 87 Prozent sind nach eigenen Angaben großteils sicherheitsbewusst auf den heimischen Straßen unterwegs. Die Tiroler Lenker sind durchaus rasant und unachtsam im Straßenverkehr unterwegs.

Jeder vierte Befragte in Tirol gab unter anderem an, im vergangenen Jahr einem anderen Verkehrsteilnehmer dicht aufgefahren zu sein, damit das Auto zur Seite fährt. 27 Prozent haben einen langsameren Autofahrer vor sich angehupt, immerhin noch 22 Prozent haben sogar jemanden rechts überholt, weil der Vordermann zu langsam war. Damit sind die heimischen Autofahrer deutlich rasanter (oder zumindest ehrlicher) als die Nachbarn in Vorarlberg, wo es deutlich niedrigere Ergebnisse gab. 35 Prozent der Lenker aus Tirol gaben zudem an, sehr häufig oder zumindest gelegentlich schneller zu fahren, als es die vorgeschriebene Geschwindigkeit erlaubt. Verkehrspsychologin Bettina Schützhofer erklärt: „Das Lenken läuft als typisches Alltagsverhalten leider häufig unbewusst ab. Viele sind zu wenig aufmerksam und schätzen Gefahren oft falsch ein. Das gilt keineswegs nur für Führerschein-Neulinge, sondern betrifft auch erfahrene Lenker. Fehleinschätzungen kommen zudem nicht nur in schwierigen Situationen vor, sondern genauso bei einfachen Herausforderungen auf bestens bekannten Routinestrecken.“ Autofahren sei aber selbst bei größter Routine immer ein Risikoverhalten und keine Nebentätigkeit.

Hier will die Asfinag mit einer neuen Kampagne, die den Titel „Hallo Leben“ trägt, sensibilisieren. Mit einem positiv besetzten Thema will der Straßenerhalter an ein sicheres Miteinander auf den Autobahnen appellieren. „Mehr Eigenverantwortung“ will Asfinag-Vorstand Klaus Schierhackl einfordern, wie er bereits vergangene Woche bei der Präsentation der Kampagne mitteilte. Die Kampagne umfasst TV- und Radiospots, Gewinnspiele und Plakate.

Das Problem Nummer eins im Straßenverkehr ist noch immer die Ablenkung, ganz besonders durch das Handy – ein Thema, das noch immer stark unterschätzt wird. Das Bedienen des Handys ohne Freisprecheinrichtung kommt bei jedem Zehnten (sehr) oft vor, besonders wenn es eine Nachricht oder ein Anruf eines Familienmitglieds ist. In Summe schließen bundesweit ganze 44 Prozent der Befragten das Hantieren mit dem Smartphone während der Fahrt für sich nicht aus.

Zwölf Prozent der Tiroler Lenker gaben überdies zu, selten, aber doch auf den Gurt zu verzichten. Bundesweit wurde zudem festgestellt, dass jeder zweite Autofahrer bei längeren Strecken (dazu zählt alles, was länger als zwei Stunden dauert) ohne Pause durchfährt, um schneller am Ziel zu sein.