Von Sabine Strobl

Wörgl – Rasen erlaubt. Pendler schwingen sich mit ihrer Aktentasche aufs Rad, haben auf ihrem Schnellradweg umweglos freie Fahrt, parken ihr Vehikel sicher in der Firma und können sich im Falle dort duschen und umziehen, bevor der Arbeitstag beginnt. So in etwa funktioniert das dänische Projekt von „Cycle Superhighways“, das der Kopenhagener Verkehrsexperte Jesper Risting diese Woche beim 10. Österreichischen Radgipfel in Wörgl vorstellte. Die TT traf den Radfahrer und Planer zu einem Gespräch.

„Wir wollen, dass die Menschen mit dem Rad zur Arbeit pendeln. Das heißt, wir planen die Radschnellwege von den Wohngebieten zu den Arbeitsstätten. Dabei kommen die Wege immer wieder an Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln vorbei. Man kann also jederzeit in den Zug oder Bus springen. Manche Pendler müssen ja Strecken von 30 bis 40 Kilometer zurücklegen“, erklärt Risting das Konzept, das mittlerweile acht Schnellradwege mit 170 Kilometern beinhaltet. 28 Schnellradwege sind insgesamt geplant, 23 Gemeinden beteiligen sich. 60 Prozent der Bevölkerung nehmen das Rad, wenn die Distanz zur Arbeit weniger als fünf Kilometer beträgt. Dahingleiten mit 15 bis 20 km/h ist möglich.

Wie so ein Cycle-Superhighway aussieht? Er führt direkt ans Ziel, es gibt grüne Wellen im Stadtverkehr sowie Pumpstationen. Der Großraum Kopenhagen hat den Vorteil, dass dort ausreichend Platz neben den großen Durchzugsstraßen für Radspuren zur Verfügung steht. Manchmal wird von der Autospur etwas abgezwackt. „Wir beziehen das Rad schon lange in unsere Verkehrsplanung ein. Oft müssen wir bestehende Radwege nur verbreitern und Lücken schließen. Früher hat man ja nur bis zur jeweiligen Ortsgrenze geplant. Heute verbinden wir die Ortschaften.“ Die Planung ist abgeschlossen. Das größte Problem bei der Umsetzung des Pendlerprojekts sieht der Verkehrsexperte in der Finanzierung. 130 Millionen Euro sollen alle 28 Schnellradwege kosten. Die Regierung kommt für 50 Prozent der Kosten auf, die Gemeinden müssen den Rest bereitstellen und tun sich damit oft schwer.

Ein weiteres nicht unwesentliches Problem stellen Abstellplätze für Fahrräder dar. Ristling sieht den Bedarf an Radparkplätzen in den Wohngebieten und in den Firmen gedeckt, nicht aber an den Haltestellen der Öffis. Hier sind Tiefgaragenplätze und Parktürme für Räder angedacht.

80 Prozent der Tiroler Haushalte besitzen ein Fahrrad. Allein auf die 600.000 Einwohner von Kopenhagen fallen 700.000 Fahrräder „Ich kenne Familien, die ihr Auto verkauft haben. Das Rad ist mittlerweile ein Statussymbol.“ Wie Risting weiter erklärt, ist das Ziel des Projekts, „dass sich die Anzahl der Radfahrer um 30 Prozent erhöht. Das bedeutet drei Millionen Radfahrten mehr und 700.000 Autofahrten pro Jahr weniger, aber auch 34.000 Krankheitstage weniger. Auf der Farum-Schnellroute zum Beispiel wurde das Ziel übertroffen, die Steigerung der Radfahrten beträgt 61 Prozent.

Ob sich der Experte Cycle-Superhighways in Tirol vorstellen kann? „Ja, von Wörgl nach Innsbruck etwa. Man könnte auch die Orte in Tälern miteinander verbinden.“ In Tirol würde die Umsetzung von Schnellradwegen aber um einiges mehr kosten, zumal der eine oder andere Tunnel und so manch eine Steigung zu überwinden sind.