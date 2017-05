Innsbruck – Glimpflich verlief am Sonntagnachmittag die Geisterfahrt einer 71-jährigen Österreicherin auf der Brennerautobahn. Wie berichtet, hatte es die Seniorin kurz vor 16 Uhr verabsäumt, auf der Inntalautobahn in Richtung Oberland abzubiegen und wendete daher unmittelbar nach dem Berg­iseltunnel ihren Pkw, um damit 1,2 Kilometer durch den Sonnenburghoftunnel bis zur Abzweigung Inntalautobahn/Brennerautobahn zu fahren. Dort wurde sie von einer Polizeistreife angehalten. Wie durch ein Wunder ereignete sich trotz massiven Verkehrsaufkommens kein Unfall, die Frau wird angezeigt.

Statistisch gesehen sind in Tirol pro Jahr einmal die Woche Geisterfahrer unterwegs. Das geht aus der Ö3-Geisterfahrerstatistik für das Jahr 2016 hervor. Demnach gab es im Vorjahr sowie auch im Jahr 2015 insgesamt 50 Geisterfahrermeldungen. Damit liegt Tirol auf dem vierten Rang hinter der Steiermark (79 Meldungen), Niederösterreich (66) und Oberösterreich (62). Im Straßenranking scheint Tirol mit der Inntalautobahn und 33 Geisterfahrermeldungen im Jahr 2016 auf Platz drei auf, hinter der Südautobahn (A2, 62 Meldungen) und der Westautobahn (A1, 42 Meldungen). In Relation zur Gesamtlänge waren österreichweit auf der Brennerautobahn die meisten Falschfahrer – nämlich elf – unterwegs. Das Straßenstück mit den meisten Geisterfahrermeldungen in Tirol ist die Inntalautobahn zwischen Innsbruck-Ost und Kufstein. Hier wurde im Vorjahr 18-mal vor Geisterfahrern gewarnt – Platz zwei im Teilstücke-Ranking Österreichs hinter der S6 in der Steiermark (21 Meldun- gen).

2016 kamen bei Geisterfahrerunfällen in Niederösterreich und Salzburg zwei Menschen ums Leben. Insgesamt gab es in Österreich elf Unfälle mit Beteiligung von Geisterfahrern, dabei wurden fünf Personen schwer und sechs leicht verletzt. (np, TT)