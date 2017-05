Wörgl – 13:8 – so lautete in den meisten Fällen das Abstimmungsergebnis bei der jüngsten Sitzung des Wörgler Gemeinderates. 13 steht für die Stadtkoalition Liste Wechner und Freiheitliche Wörgler Liste (FWL), die 8 für die drei bürgerlichen Listen und die Grünen. Nicht anders war es bei der Verbauung des Fischerfeldareals, bei dem die Grünen zwar für die Widmung, aber nicht für den Bebauungsplan waren. Auf dem rund ein Hektar großen Areal sollen 84 Wohnungen der Alpenländischen Heimstätte, Werkstätten der Volkshilfe und Räume für die Musikschule entstehen. Zusätzlich wird das so genannte Townhouse II direkt an der B171 mit elf Wohnungen gebaut. Die Pläne wurden nach Stellungnahmen von Anrainern abgeändert: So wurden der Grundabstand verändert und die Solarananlage anders situiert. Laut Raumordnungsreferent Andreas Schmidt (Liste Wechner) konnte man damit den meisten Bedenken der Anrainer entgegenkommen. Noch immer nicht zufriedenstellend ist die Ein- und Ausfahrt aus der Tiefgarage, in der vorerst rund 120 Pkw Platz haben werden. Sie muss über die Brixentaler Straße erfolgen. Ein Punkt, der auch in der erneuten Auflage des Bebauungsplanes nicht geändert war.

Eigentlich wären Ein- und Ausfahrten für die Brixentaler Straße und (aber nur für Rechtsabbieger) in die Salzburger Straße (B171) vorgesehen. Das Baubezirksamt hatte Bedenken aufgrund der bereits bis zu 24.000 Fahrzeuge täglich auf der Salzburger Straße und möglicher Staus. Daher war es gegen diese Variante. Eine Einbindung wäre möglich, wenn die Nordumfahrung fertig gebaut ist. Während Vize-BM Mario Wiechenthaler (FWL) an das positive Verkehrsgutachten erinnerte, meinte GR Andreas Taxacher (Team Wörgl): „Bei der Verbauung des Binder-Areals hat es geheißen, dass die Brixentaler Straße nicht geeignet ist.“ Auch Michael Riedhart (Junge Wörgler) erinnerte an einen nahen Zebrastreifen, auf dem Kinder zur Schule gehen. „Beim Frühverkehr ist das Verkehrschaos vorprogrammiert“, meinte er. Richard Götz (Grüne) wollte auch wissen, was der Wohnbauträger für die Benützung des von der Wist an die Stadt abgetretenen Stadtparks während des Baus bezahlt. BM Hedi Wechner: „Wir bekommen den Stadtpark gratis zur Verfügung gestellt, jetzt sollen wir dafür etwas verlangen? Das ist skurril.“ (wo)