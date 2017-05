Von Denise Daum

Gries a. Br. – Die Bodenaushubdeponie in Nösslach (Gemeinde Gries am Brenner) dürfen aktuell maximal 20 Lkw pro Tag beliefern. Und das von Montag bis Samstag von 6 bis 19 Uhr, im Winter von 7 bis 17 Uhr. Die Deponie-Betreiber haben nun eine Ausweitung beantragt: Zum einen soll die Betriebszeit ganzjährig auf 6 bis 22 Uhr ausgedehnt werden, an Samstagen von 6 bis 15 Uhr. Jährlich sollen 220.000 Kubikmeter deponiert werden dürfen, was eine enorme Erhöhung bedeuten würde: Aktuell sind 30.000 Kubikmeter pro Jahr genehmigt. In Lkw-Fahrten umgerechnet würde das bedeuten, dass sich die bisher genehmigten Fahrten auf durchschnittlich 70 Lkw täglich erhöhen. Beantragt wird eine maximale Anzahl von bis zu 160 Lkw-Anlieferungen pro Tag.

Die Gesamtkubatur der Deponie bleibt von den Änderungswünschen unberührt. Vielmehr soll durch die Erhöhung der jährlichen Befüllung die Deponielaufzeit reduziert werden. Die Betreiber verweisen auf Nachfrage der TT darauf, dass der Betrieb der Anlage in rund zwei Jahren abgeschlossen wäre, im Gegensatz zur aktuellen Laufzeit bis zum Jahr 2033.

Das ist den Anrainern kein Trost, wie Jakob Vötter sagt. „Dieses Ansuchen ist dreist und für uns aufgrund der geografischen Nähe ein Horror.“ Immerhin werde die Anzahl der Lkw-Fahrten nahezu verzehnfacht.

Parteistellung hat Vötter in dem Verfahren nicht, da er nicht unmittelbarer Anrainer ist. Trotzdem spricht er sich vehement gegen die Ausweitung aus. „Auch wenn wir in Nösslach die Hauptleidtragenden sind – es betrifft das ganze Wipptal.“

Die Betreiber versuchen zu beruhigen und verweisen darauf, dass die Anlage „ausschließlich über das hochrangige Straßennetz erschlossen ist. Es muss durch keine Siedlung gefahren werden. Zudem ist die raschere Arbeit emissionsneutral“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Die mündliche Verhandlung dazu findet am Dienstagvormittag statt.