Innsbruck — Am verlängerten Wochenende dürfen sich Autofahrer wieder auf Verzögerungen im Straßenverkehr einstellen. Viele nutzen die freien Tage für einen Kurzurlaub. Hinzu kommt, dass in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen Pfingstferien zu Ende gehen. Vor allem am Samstag, aber zum Teil auch am Freitag und am Sonntag, wird die Reisewelle Richtung Norden auf den Transitrouten in Westösterreich rollen bzw. stauen.

Die ARBÖ-Verkehrsexperten haben die wahrscheinlichsten Staustrecken zusammengefasst:

Brennerautobahn (A13) im gesamten Verlauf

Fernpassstraße (B179) vor allem vor dem Lermoosertunnel und Grenztunnel Vils/Füssen

Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck

Tauernautobahn (A10) im Bereich der Scheitelstrecke sowie vor dem Katschbergtunnel

Auch an den Autobahngrenzen wie Kufstein/Kiefersfelden (A12) und Suben (A8), sowie Walserberg (A1) wird aufgrund der Polizeikontrollen stundenlange Geduld von den Autofahrer gefordert sein.



Behinderungen wegen Tour de Suisse

In den Bezirken Landeck und Imst kommt es am kommenden Freitag ab 14.20 Uhr zu Verkehrsbeschränkungen und Verzögerungen wegen der 7. Etappe der Tour de Suisse. Diese startet um 13.15 Uhr in Zernez (Schweiz) und führt den Tourtross auch über die österreichische Grenze nach Pfunds. Entlang der Strecke ist auf der Reschen-Straße, der Tiroler Straße und der Ötztal Straße sowie auf der Gletscherstraße mit temporären Anhaltungen und kurzfristigen Sperren zu rechnen.

Außerdem wird der Landecker Tunnel in beiden Fahrtrichtungen ab ca. 14.20 Uhr bis voraussichtlich 15.05 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, da das Rennen durch den Tunnel führen wird.

Land reagiert auf Staus zu Pfingsten

Nach dem staureichen Pfingstwochenende reagiert auch das Land. Der enorme Schwerverkehr verbunden mit dem Reiseverkehr brachten Mega-Staus im Wipptal (A13), im Inntal (A12) sowie über den Fernpass (B179). Eine Staulänge von über 100 Kilometer und ein Zeitverlust von rund zwei Stunden zwischen Kufstein und dem Brenner bzw. vom Fernpass zum Brenner waren die Folge. Eine ähnliche Konstellation sei auch am Freitag absehbar, erklärt der Leiter der Verkehrspolizei, Markus Widmann.

„Wir bemühen uns mit vereinten Kräften, einen neuerlichen Verkehrsstau möglichst gering zu halten", wird Bernhard Knapp von der Abteilung Verkehrsrecht in einer Aussendung zitiert. Bereits in den frühen Morgenstunden werden intensive Verkehrsbeobachtungen entlang der Inntalautobahn und der Brennerautobahn durchgeführt. Sollte sich eine Staubildung abzeichnen, so werde die Polizei den Schwerverkehr an der Kontrollstelle Kundl ausleiten und deutlich verlangsamen, um damit den Verkehr in Richtung Innsbruck und dann weiter zum Brenner zu stabilisieren. (TT.com)